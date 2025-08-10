Kupači otkrili novu hit destinaciju u Hrvatskoj, Amerikanac: 'Osjećam se kao kod kuće'

Dok u trećem toplinskom valu ovog ljeta temperature od 30 rastu prema 40 stupnjeva Celzijevih, svatko se rashlađivao na svoj način. Oni koji nisu dan odlučili provesti u "hladovini" klima uređaja, spas su tražili u moru, rijekama i jezerima.

Iza podneva,u najvruće doba dana, plaže su bile pune. Dok dio kupača stoički podnosi vrućinu i prži se na suncu hvatajući preplanuli ten, puno više kupača na zadarskim Kolovarama odmaralo se u hladovini.

"Budem u hladu kad sam tu na plaži. Kad nisam tu, budem u moru. Znači, hlad, more i caffe ili pivo tu na plaži. Znači, rashladi se, nađe se načina", kaže Dražen Dilber, koji je na odmor došao iz Nizozemske, a Ukrajinka Natalija sa svojom obitelji držala se duboke hladovine ispod krošnje bora: "Mi smo došli ovdje iz Korenice, tamo je hladno, ovdje je toplo i nama je ovdje super. Nije nam prevruće ovako u hladovini".

More nekima pretoplo

Duje, koji je spasilac već šestu sezonu zaredom, kaže kako su kupači sve oprezniji s naglim ulascima u more na velikim vrućinama.

"Većinom se ljudi ponašaju odgovorno, čak odgovornije nego prijašnjih godina. Evo da kucnem, nismo imali nekih većih intervencija sunčanica, toplinskih udara i slično. Više su bile neke druge stvari", kaže mladi, ali iskusni Duje Grgić, spasilac Crvenog križa iz Zadra već šestu sezonu za redom.

More od 23 do 25 stupnjeva Celzijevih mnogima je ipak bilo pretoplo, pa su osvježenje potražili u rijeci. Dok je bukovački krš gorio od vrućine, zelena oaza uz Zrmanju je "gorjela" od stotina kupača.

Ljeto na Zrmanji

"Manje je od 20 stupnjeva, 16-17. Hladno je, ali može se izdržati. U tome i je stvar. Kad postane vruće na suncu, skočimo u rijeku, ohladimo se i onda opet ležimo na suncu, malo izgorimo", kaže Nijemac Jorgen kojemu ovo nije prvo ljeto na Zrmanji, a Amerikanac Ronald iz Wisconsina dok "podebljava" sloj kreme s visokim zaštitnim faktorom na svom licu kaže da se osjeća kao kod kuće: "U moru je toplije nego u rijeci, a ja ne volim toplu vodu, pa sam došao ovdje na rijeku. Podsjeća me na moj dom".

Rivijeru Muškovci osim stanovnika obližnjih mjesta, hvale i oni koji se itekako razumiju u rijeke.

"Ovih dana smo bili na moru, a danas je idealan dan kad je ovako visoka temperatura da se rashladimo u ovoj divnoj, hladnoj i čistoj vodi. Imamo sve ovdje i divno nam je.. I vani je hladovina, i livada i sve. Ne ugrije se tako", pojašnjava navike lokalnog stanovništva Snježana Dragičević iz Gračaca, a Karlovčanin Loris Perić Zrmanju je s obitelji došao istražiti na putu prema kući: "Baš danas idemo s mora, s godišnjeg, pa, putujemo prema Karlovcu i stali smo malo ovdje da vidimo. Prvi put smo na Zrmanji, da vidimo, da se osvježimo. I puno je hladnija nego karlovačke rijeke!"

Prazne zagrebačke ulice

Godišnji odmori i vrućine udruženo su ispraznili zagrebačke ulice. Na užarenom asfaltu teško se rashladiti, ali gdje je volje, tu je i načina. Iako se za roštiljanje na otvorenom trebalo pošteno preznojiti i Zagrepčani su kakvo-takvo osvježenje pronašli na svojoj "rivijeri" uz jezero.

"Tako je nekako ispalo danas zato što smo odučili biti vani, pa onda ajmo na Bundek, ajmo na Bundek, bit će vruće, nema veze, možemo mi to i eto nas", kaže Zagrepčanin Vlado koji se za svoje društvo žrtvovao kao roštilj majstor, a njegov jednako mladi sugrađanin Stjepan dijeli svoj koncept za preživljavanje vrućina u gradu: "Dok čekam godišnji, dođem tu na Bundek. Ne prakticiram baš kupanje unutra, otuširam se tu kad mi dođe vruće, vratim se. Sendvič, sok, kava i niš specijalno. Ali, ne smetaju mi visoke temperature. Pa ljeto je, očekuje se. Ne može kad je ljeto bit 10 stupnjeva".

Kolovoški vrući vikend i nije nikakvo čudo, pa treba biti spreman na jednako visoke temperature i idućih dana.