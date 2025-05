Puljak: 'Keruma treba isključiti iz javnosti, a Matijević je serijski prevarant koji krade grobnice'

Kampanja za lokalne izbore i službeno je počela. Na birališta izlazimo za točno 18 dana.

Voditelji RTL-a Danas Adrian De Vrgna i Ivana Brkić Tomljenović razgovarali su s gradonačelnikom Splita Ivicom Puljkom, koji se bori za drugi mandat.

Postignuća u prvom mandatu

Pitali smo što ostavlja iza četiri godine mandata. "Privremeno ostavljam, jer se nadam da ćemo nastaviti, grad koji je puno bolji nego što je bio kad smo ga zatekli prije četiri godine. Urednije je, jer smo uveli red u mnogim situacijama i na mnogim mjestima. To je grad u kojem svi građani imaju jednaka prava. Imali smo poštene javne natječaje za sva zaposlenja. To je puno bolji grad. S druge strane, to je grad koji ima završene vrlo velike projekte, kao što su Tehnološki park i plaža Žnjan, koja će se završiti za koji tjedan. Imamo vrtiće koje smo započeli, proširenja škola, dvorana. Jako smo zadovoljni", priča Puljak.

Zanimalo nas je je li napravio išta kako bi mladima pomogao da dođu do krova nad glavom. "To je nešto što se zove priuštivo stanovanje. To je vrlo kompleksan pojam koji je prioritet cijele Europe. Jedino se može riješiti u suradnji s državom i Europom. U sljedećem mandatu to će nam biti prioritet", odgovara Puljak.

Na pitanje znači li to da u prvom mandatu nisu radili ništa po tom pitaju, Puljak kaže: "Počeli smo, imamo zgradu koju ćemo uskoro početi graditi na Mejašima, za pedesetak stanova. Grad Split vrlo je specifičan, jer nema dovoljno prostora, stiješnjen je sa svih strana. U suradnji s državom započet ćemo veliki projekt gradnje stanova. Bit će to stanovi za priuštivi najam, koji će mladim ljudima omogućiti da imaju siguran najam koji je priuštiv preko dugog niza godina, tako da mogu planirati svoju obitelj", odgovara Puljak.

Osvrnuo se i na priču da je jedna žena parkirno mjesto kraj Suda prodala za nevjerojatnih 50 tisuća eura. "Nije normalno, ali imamo jako dobre rezultate što se tiče parkiranja i garaža. Napravili smo prvu garažu otkad je Split u Hrvatskoj, napravili smo dvije garaže u dva kvarta, sada se gradi pet takvih garaža. O tome se nije vodilo računa 30 godina. Mi smo prva vlast koja je napravila podzemne garaže, koji su i komunalni centri, gore imaju igralište. Uskoro počinje pet novih i za tri do četiri godine napravit ćemo 30 takvih garaža, praktički u svakom kvartu u Splitu", kaže Puljak.

Prioriteti ako ponovno pobijedi na izborima

Splitski gradonačelnik prokomentirao je i je li moguće riješiti problem neodgovornih turista, zbog kojih je uveo i zaštitare u centru grada. "Situacija je puno bolja, prošle godine je bila puno bolja. Zaista je puno bolje. Sada je policija puno prisutnija i prošle se godine to jako smanjilo. Uvijek može biti bolje i bit će. Povećat ćemo broj zaštitara i bolju suradnju s policijom. Uveli smo kazne i objavili smo da se zaista treba ponašati pristojno. To se zaista dogodilo, turisti se ponašaju bolje", govori Puljak i napominje da ne zna točan broj izdanih kazni, no kaže da ih je bilo "dosta na početku".

Ističe da će, ako ga građani ponovno izaberu, imati dva prioriteta u drugom mandatu. "Prioritet će biti priuštivo stanovanje i gradnja cesta, to jest gradnja infrastrukture, s obzirom na to da smo druge probleme - vrtiće, škole, garaže koje imamo kao planirano, već riješili ili postavili temelje za rješavanje probleme", otkriva Puljak.

'Keruma treba isključiti iz javnosti'

Pitali smo i hoće li doći na RTL-ovo sučeljavanje. "Da, ali samo ako nećete pozvati gospodina Keruma", odgovorio je Puljak. Na pitanje zašto se odbija sučeliti sa Željkom Kerumom, Puljak poručuje: "Zato što je prije neki dan izjavio nešto što je izjavio za gospodinu Oparu i njegovu bolest, a mene je sramota da jedan takav čovjek sudjeluje u javnom životu.

Podsjetimo, riječ je o Kerumovoj izjavi da je "bivši HDZ-ov gradonačelnik Andro Krstulović Opara simulant, koji je rekao da će umrijeti, a nije umro".

"Mislim da gospodina Keruma nigdje ne treba pozivati, treba ga isključiti iz javnosti. Mislim da je ono što je on rekao, da je to stvar civilizacijskih dostignuća, da se s njim ne sjedi više u istoj prostoriji. Pozivam sve, najviše HDZ-ovog kandidata gospodina Šutu, da ga se isključi sa sučeljavanja, a svi ostali ćemo doći", nastavlja Kerum i ponavlja da to nije izgovor da izbjegne sučeljavanje s Kerumom.

Na optužbe iz HDZ-a, koji kažu da je Puljak licemjeran te da je iznio "lažnu optužbu da je grad zagađen, zbog čega je tadašnji gradonačelnik morao izaći iz bolnice i sve to demantirati, Puljak poručuje: "To je laž. Jako smo suosjećali s njegovom bolešću. Na sreću, bolest je je prebrodio i sada je zdraviji čovjek. Drago nam je. To su lažne optužbe HDZ-a. Mislim da HDZ misli će im Kerum i dalje trebati u Gradu i županiji, a neće. Pobijedit ćemo u županiji, Grad smo već pobijedili i drugi put ćemo. Neće im trebati Kerum. Nisu ni smogli snage niti da se ograde od njega radi onoga što je rekao o gospodinu Opari. Gospodin Opara je naš politički suparnik, ali postoje etički minimumi i mi ih se držimo".

'Matijević je serijski prevarant'

Puljak se osvrnuo i na činjenicu da SDP-ov kandidat Davor Matijević sugerira da mu je Puljak podmetnuo aferu da je radio pritisak na stariju članicu svoje stranke kako bi mu pripisala imovinu. "Tu aferu pronašao je vaš kolega iz Telegrama. To je neovisni novinar koji je sve istražio i pronašao da je gospodin Matijević serijski prevarant. To je čovjek koji drugima uzima stanove i grobnice. Proganja me misao da bi takav čovjek mogao završiti u Gradskom vijeću - neće biti gradonačelnik, nema nikakve šanse - ali mogao bi ući u Vijeće. Tada bi imao pristup podacima tvrtke Stanouprava i stanovima drugih Splićani i mogao bi se baviti ovime čime se bavi. Ranko Ostojić, njegov kolega, kad se to događalo, zgražanjem je pisao o gospodinu Matijeviću i pokušao zaustaviti da se to dogodi", priča Puljak.

Komentirao je i svojeg zamjenika Bojana Ivoševića, koji je glasan u prozivanju Matijevića, a u mandatu je bio opterećen aferama. Puljak kaže da na njega računa i u drugom mandatu. "Ivošević se nije ogriješio o ništa što je javni interes", kaže Puljak no ipak priznaje da je griješio i završio tečaj bijesa. "Išli smo ponovno na izbore i naše građane pitali smo žele li da nastavimo tim smjerom, a prije tri godine su dali duplo veću potporu nego godinu dana prije toga. Mislim da bi bilo jako štetno za grad da Matijević, kao serijski prevarant, završi u Gradskom vijeću i da ima pristup informacijama o stanovima i da kasnije uzima stanove i grobnice", nastavlja Puljak.

'Na kavama nam pričaju da je krao izbore'

Splitski gradonačelnik na pitanje o mogućim postizbornim koalicijama kaže da nema probleme sa SDP-om, nego samo s Matijevićem. "Sa SDP-om bili smo u svim koalicijama dosad, izašli smo na parlamentarne i europske izbore, podržali zajedno predsjednika Milanovića. Matijević ne pripada tom miljeu, nego bih više rekao da pripada HDZ-ovom miljeu. Bilo bi šteta da takav serijski prevarant završi u Gradskom vijeću.

Na pitanje hoće li imati o čemu razgovarati s drugim SDP-ovcima. "Naravno, mi i razgovaramo i oni nam govore kakav je to čovjek", poručuje Puljak i potvrđuje da je razgovarao s Ostojićem. "On to zna. Oni svi znaju da se to dogodilo. Ne znam zašto su podržali Matijevića. Na kavama nam pričaju kako je on krao izbore u SDP-u. Zaista je serijski prevarant", zaključuje Puljak.