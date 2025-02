Puljak i Kerum dobili opasnu konkurenciju! Koalicija u Splitu ide zajedno na izbore

Stranačka tijela SDP-a i Možemo u Splitu su i službeno potvrdili zajednički izlazak na lokalne izbore u tom gradu, a SDP-ov Davor Matijević, kandidat je za gradonačelnika Splita, priopćeno je u subotu.

Split je dobio prvu ozbiljnu predizbornu koaliciju koja građanima nudi stvarnu promjenu dosadašnjih modela upravljanja gradom, ističe se u priopćenju.

Ovaj savez, dodaju, nije samo važan za Split, već i za Hrvatsku, jer pokazuje da je kvalitetan dogovor u opoziciji moguć i nužan za stvarne promjene.

Kandidat za splitskog gradonačelnika Davor Matijević ističe da je to velika i važna odluka za grad i da to nije tehnička ili iznuđena koalicija koja se dogovorila preko noći, već savez ljudi koji već dulje vrijeme surađuju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Opleo po Puljku

"Populizam, podjele i neznanje razaraju Split, a mi vjerujemo da ovaj grad može bolje i znamo kako to napraviti. Ovakav HDZ u Splitu nije opcija nikome, a (gradonačelnik) Ivica Puljak (Centar) je pokazao da osim pilanja stupića, stabala i selektivnog zatvaranja štekata nije ozbiljna alternativa HDZ-u. Da mu je stalo do socijaldemokratskih vrijednosti, pokazao bi to djelima ove četiri godine, a ne obećanjima pred izbore, ali ne mislimo se baviti njime", izjavio je Matijević.

Kaže kako je njihova dužnost ujediniti najbolje što Split ima i ponuditi građanima stvarnu razliku. Poručuje da nude suradnju, solidarnost, kompetenciju i konkretna rješenja za probleme građana koji su se navikli da se Split vodi osrednje i nekompetentno.

Marinko Biškić iz Možemo! rekao je kako njihova koalicija pokazuje da Split 'može bolje, da se može voditi drugačije, bolje, transparentnije i s dugoročnom vizijom', te poručuje kako je vrijeme da se počnu rješavati stvarni problemi građana, umjesto da politika služi sama sebi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nismo tu kako bismo rušili, nego surađivali za dobrobit Splita", rekao je Biškić.

U koaliciji ističu da su otvoreni i ostalima koji dijele njihove vrijednosti i imaju specifična znanja.

Kažu kako im nije cilj samo pobijediti na izborima već postaviti zdrave prioritete u upravljanju Splitom koji treba biti vođen kao ozbiljan sustav, s jasnim planom, odgovornošću i posebnom brigom za najranjivije skupine građana. Dodaju da su spremni preuzeti odgovornost i osigurati Splitu socijalno odgovornu, stabilnu i kompetentnu vlast.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Puljak poručuje Kerumu: 'Mi radimo projekte za 50 Zapadnih obala!'