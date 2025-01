Kerum bi opet vladao Splitom: 'Puljak plati konobaru 50 eura da mu napravi capuccino na kojem će pisati HŽV'

Tek što su završili jedni, stižu novi izbori - lokalni. U borbi za Split već četiri kandidata. U osvajanje drugog mandata ide aktualni gradonačelnik Ivica Puljak, izazivači su HDZ-ov Tomislav Šuta, SDP-ov Davor Matijević, ali i bivši gradonačelnik Željko Kerum.

Zašto opet želi biti splitski gradonačelnik otkrio nam je Željko Kerum.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kaže Ivica Puljak da je era Keruma završena. Što mu vi poručujete?

To je jedna učestala njegova fraza. Izjava koju ponavlja konstantno. Ja imam svoj politički put, političar sam lokalnog karaktera. Ovaj put idemo na izbore u cijeloj županiji i gradu Splitu. Razlog su građani, jer hodajući gradom i pričajući s ljudima jasno je da je traže da se ja vratim.

Što vi to sada nudite novoga?

Sve ono što poslije mene nije napravljeno. A poslije mene nije napravljeno ništa. Svi oni projekti koji su bili planirani - od prometa, vrtića, staračkih domova - ništa nije pokrenuto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ali građani su vas pošteno kaznili na zadnjim izborima, dobili ste manje od 8 posto glasova?

Nisu me kaznili. Ja sam dosad, a ovo je peti put da idem na izbore, bio ili prvi ili drugi ili treći tako da mi sudjelujemo u gradskoj vlasti, u vijeću, sudjelujemo u županijskoj skupštini. I jasno je da građani uvijek žele promjene, ali i da znaju da zapravo u ovom mandatu vlasti nisu napravile doslovno rečeno kvadrat asfalta. Pričalo se o nekoj čistoći grada, a ulice su zapuštene. Ma sve što se pričalo nije se napravilo.

Zašto bi sada bilo drugačije?

Zato što su ljudi shvatili da im je puna kapa' eksperimenata' poput sadašnje vlasti koja gleda samo svoj interes i da žele napraviti dobro sebi i svojoj obitelji. Ja sam bio gradonačelnik Splita koji u četiri godine svog mandata nisam potrošio ni anjci jednog eura odnosno kune za svoje troškove. Za razliku od ovih koji su obišli cijeli svijet na račun garda.

Ali, preko 300 milijuna kuna dugova zatekao je bivši gradonačelnik Baldasar nakon vašega mandata. Kaže da ste vi stvorili dug od 80-ak milijuna kuna 2011.

Vidite, ja sam napravio Zapadnu obalu za 11 milijuna eura. Žnjan se sada radi i potrošit će se 70 milijuna eura. Usporedite ono što sam ja trošio za razliku od ovih koji su trošili poslije. To je nemjerljivo.

Ali taj novac za Zapadnu obalu je bio nenamjenski trošen. Bio je namijenjen za Karepovac, a vi ste ga preusmjerili

To su špekulacije pojedinih političara, ali ja uopće ne bi trošio energiju na svoje protukandidate koji će biti za gradonačelnika Splita ili za gradove u županiji. Ja smatram da sam bolji od njih i smatram da će me građani, ne prepoznati jer oni znaju tko sam ja i šta nudim. A nudim projekte, pokretanje grada koji stagnira. A stagnira i cijela županija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako vi planirate voditi grad kad primjerice radnici vašeg bivšeg hotela Marjan potražuju oko 4 milijuna eura. Protiv vas su podnijeli kaznene prijave u upravo vas smatraju odgovornim za taj novac koji nisu dobili. Kako planirate onda voditi grad?

To su sve neistine i laži. Kad spominjete već taj nesretni Marjan - ja kad sam kupio Marjan ja sam platio sve. I to ne platio već preplatio. Tako da je to ista ta tema političara koji me zbog toga prozivaju. Kad mi ja ulazio u takvu raspravu ja bih mogao izaći s presudama koje su u moju korist. I da bi se ja sada prepucavao jesu li meni sada radnici dužni ili ja njima - ne želim to uopće komentirati. Da je tu nešto rađeno mimo zakona naravno da bi bilo nekih kazni ili prijavi itd. Ja sam čist. Nema obaveza, nemam dugova, nema kaznenih prijava, nemam ničega. Tako da sve te političke neistine i špekulacije dolaze uvijek iz istog izvora.

Koja su vaša tri aduta u odnosu na druge?

Prvo ljudskost. U svom sam mandatu donirao i pomagao sa svojim novcima. I djeci i bolesnima i studentima i nezaposlenima i penzionerima. Ja nisam novac od političkog djelovanja koji je bio ogroman, oko devet milijuna kuna - ja sam darovao penzionerima. Za razliku od konkurencije koja novac od političkog djelovanja štima kroz PR, kroz propagandu i onda plati konobaru 50 eura da mu napravi capuccino na kojem će pisati HŽV. Znači, to je sitni populizam koji ljudi koriste. A ja sam od njih totalno drugačiji. Ne može se mene uspoređivati s nekim od njih jer sam ja zapravo građanima i Splitu davao a oni su uzimali.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Predsjednički izbori su iza nas. Plenković je naredio da nitko ne ide na inauguraciju. Je li on trebao čestitati i otići na inauguraciju?

Ja ne ulazim u tako visoku politiku. Rekao sam da sam političar lokalnog karaktera. Plenković je dobio Milanovića na parlamentarnim izborima. Ja volio da je Plenković bio kandidat za predsjednika i da su oni, Plenković i Milanović odmjerili snage da se jedanput to raskrsti -. tko je jači od njih dva.

Da njih dvojica izađu na megdan?

To bi bilo dobro. Da su njih dvojica izišli i da se vidi tko je bolji, ali ovako ostaje 1:0 za Plenkovića. Jer Plenković je zapravo njega pobijedio na parlamentarnim izborima, a Milanović još njega nije jer ovaj nije sudjelovao u utakmici za predsjednika.

Hoće li vam sada u novom na utrci za vaš novi mandat biti moto - I can Split again?

Imam dosta slogana, ali najbitniji mi je slogan da građanima objasnim da ću ja riješiti sve ono što sam obećao, a to je ulaz iz Kaštela, ulaz iz Podstrane, Trajektna luka i sve ostalo da građani ne čekaju dva sata da ulaze u grad i izlaze iz grada.

Neće više biti lijepljenja pršuta po čelu. To nećemo gledati?

Bit će zabave dosta i upravo zbog te zabave dosta ljudi mene voli i da nije te zabave i da nije tog pršuta vjerojatno mene ne bi danas ni zvali. I Danas mogu nešto reći da bi nasmijao gledatelje i zabavio, ali evo idem ozbiljno i žestoko u utakmicu za Grad i županiju na lokalne izbore. Mi ćemo postići rezultate u suradnji sa mojim ljudima koji me prate i svim ostalima koji su moji pratitelji i članovi i simpatizeri.