Kerum nakon skandalozne izjave: 'Njegovu dijagnozu nisam vidio, ali činjenica je da je lagao'

Nižu se osude zbog komentara kandidata za gradonačelnika Splita, Željka Keruma. Izjavio je da je bivši HDZ-ov gradonačelnik Andro Krstulović Opara "simulant, koji je rekao da će umrijeti, a nije umro." Oparine izjave da je teško bolestan - smatra Kerum bile laži i prevare. Aktualni gradonačelnik Ivica Puljak kaže da ga je sram što takav čovjek sudjeluje u javnom životu Splita. Ujedno poziva protukandidate da se ne odazivaju na sučeljavanja na kojima će biti Kerum.

U HDZ-u Puljka nazivaju licemjerom, jer je napravio istu stvar kao Kerum. U trenutku dok je Opara bio u bolnici, iznio je lažnu optužbu da je grad zagađen, zbog čega je tadašnji gradonačelnik morao izići iz bolnice da objasni situaciju. Opara je, podsjetimo, pobijedio Keruma na izborima 2017. s razlikom manjom od 2 posto

A bi li izjavu o Opari povukao - doznat ćemo od samog Željka Keruma koji je gostovao u studiju RTL-a Danas

Stojite li i dalje pri tome da je Opara izmislio svoj karcinom?

Ja nisam liječnik, ali spomenut ću jednu riječ - skandalozno! Znate što je skandalozno? Upravo što je gospodin rekao. 5422 glasa su 31.5. 2017. ukrali meni Znači to nije 2 posto nego 11 posto. I to je činjenica. Nakon toga što se dešavalo to uopće nije tema niti on mene interesira. U Splitu postoji 20-ak ljudi iz HDZ-a koji predstavljaju cijeli HDZ koji ima 10-ak tisuća članova A tih 20-ak ljudi bere maslo i oni su na funkcijama ravnatelja.

Vraćam se na pitanje, smatrate li da Opara nije imao karcinom?

Odgovorit ću vam.Znači njih 20 upravlja sa Splitom i njima je dobro, a drugima je loše. I oni su doveli Puljka na vlast. A Puljak ima 7 gradskih vijećnika. HDZ na čelu s Vicom Mihanovićem, dao ostavku da bi Puljak došao na 16 vijećnika. Što se dešava nakon toga? Puljak dolazi na 16 vijećnika i daje Vici Mihanoviću posao s firmom Cvjetko koja je i dan danas radi sve zelenilo u gradu Splitu. Kompletno je to umreženo.I Puljak i Opara i Vice Mihanović i Šuta. Svi su oni zajedno. I zato gospođo je dobro ovo da se desilo da ljudi shvate o kome se radi. O prevarantima i lažovima. Ja njegovu dijagnozu nisam vidio niti sam ja doktor da mu je dajem.

Vi ste rekli: Rekao je da će umrijeti i nije umro.

Čovjek trči maraton devet kilometara. Dao Bog da on trčao još 50 godina maraton. I Bog mu dao zdravlje. Ali činjenica je da je lagao.

Je li znate da ste na ovaj način uvrijedili sve osobe s karcinomom?

Ne. U Hrvatskoj nažalost ja mislim da nema obitelji koja nema nekoga bolesnoga poput Opare. Pa nitko nije radio žrtvu od sebe kao on. On je napravio od sebe slučaj žrtvu da ga ljudi sažalijevaju. Svatko u svojoj kući ima nekog bolesnog i zamislite kad bi 100 tisuća ljudi sad izišlo i sebe reklamiralo: Ja sam bolestan, ja sam takvi i takvi…

Opara sebe reklamira?

Da, da. Upravo to

Hoćete mu se ispričati?

Ne. Zašto? Da se ja njemu ispričam? Pa oni se meni trebaju ispričati. Zato što su mi ukrali izbore 2017. Da se ne bi ponovo ponovilo. Jer ja sad vodim.

Što vas koalicijski partner dr. Jadrijević kaže da nemate sve informacije. Da je Opara ozbiljno bolestan?

Dr. Jadrijević je čovjek koji je mnogima pomogao i to je njegov zanat. On se bavi s tim. Kodeks, zakletva. I on spašava ljudske živote. Ja ih spašavam na svoj način pomažem ljudima i doniram. Dr. Jadrijević radi to na svoj način spašavajući živote. A ja od svog stava ne idem, razumite. Nema se ja kome ispričavati. Oni se meni trebaju ispričati što su mi ukrali izbore i što su uništili Split zajedno sa Puljkom. Oni to rade i dana danas i radit će i dalje. I zato, ako Bog da pameti ljudima u Splitu, shvatit će o čemu se radi. Znači, Splićani znaju na čemu su s Kerumom, a s njima ne znaju.

Gradonačelnik Puljak kaže, odnosno poziva protukandidate da ne dolaze na sučeljavanja na kojima ćete vi sudjelovati.

Zato što se plaši. Puljak se plaši situacije da će ja pobijediti ili netko drugi. Nema veze. On samo želi ostati. On se boji da će netko doći pobijediti pa će vidjeti kako je on davao natječaj. koje je marifetluke radio. Puljak je u velikom strahu. Da li će to biti ja ili netko drugi… Ja mislim da ću biti ja.

Hoćete li doći na RTL-ovo sučeljavanje?

Svakako. Pa ja sam otvoren za razgovor sa svima. Znači, ja sam čist jedan kroz jedan. Tko me osudio? Nitko. Moja priča je istinita, Skandalozno je to što su oni meni ukrali glasove 2017. To se ni Bangladešu nije dešavalo. O Kerumu priča svatko svašta i nitko ne odgovara. Ali kad se njih takne, e oni su zaštićeni. Pa vidite, nismo jednako tretirani. To je to.

Ovo su vam šesti izbori na koje izlazite. Nije vam dosta'

Ne. Ja sam na svim izborima prošao dobro. Jedna od najvećih i najuspješnijih stranaka na lokalnom nivou u Splitu. Ja ću ove izbore proći dobro, nadam se i uz pomoć Božju i naroda da će shvatiti da ću ja pobijediti. Nakon toga ću ja to odraditi i mislim da ćemo mi poslije toga vladati Splitom dugo, dugo. Da će netko nakon mene, moje kolege koji imam a koji su najjači. Odnosno imam najbolje zamjenike, I da ćemo mi vladati Gradom i županijom. Ja imam kandidatkinju za županicu Martinu Nimac Kalcina. Vrhunska žena, nije svađalica, želi raditi, zna raditi. Doktor Jadrijević koji je vrhunski čovjek koji nam je dao nam podršku. Mi dajemo njemu i mi ćemo napraviti vrhunski rezultat i u Gradu i županiji.

Koji su u Puljkovi najveći grijesi.

Nerad. Čovjek je zadužio grad 150 milijuna eura. Ni jedan stan nije napravio, ni kvadrat asfalta nije napravio. Zbog čega su ljudi iz Splita otišli ća? Otišli su zato što nemaju stan, ni egzistenciju. Zato što im je skupa parking karta, zato što je skup gradski prijevoz, zato što je skupa Čistoća da bi Puljak zaposlio svoje direktore gdje oni uzimaju novce kroz marketing.

Šta se ima reklamirati gradska firma za parking. Znači, Puljak je napravio grad koji ide prema stečaju 150 milijuna eura. To nisu namjenski krediti, to su krediti koji imaju period pet godina. Sud u Luxembourgu je nazočan u slučaju spora. Zamislite, znači Puljak pogoduje bankama, uzima novce. Grad Split ima za vrtiće za škole, za penzionere, za ostalo. I to je to. To hitno, hitno treba riješiti.