EMOTIVAN TRENUTAK / Hrvatski ministrant držao je knjigu iz koje je Papa čitao posljednji blagoslov: 'Prožela me radost'

Vjernici se cijelog dana opraštaju od pape Franje. Više od 250 tisuća vjernika odalo mu je počast, a na njegov pogreb u subotu u 10 sati dolazi više od 160 izaslanstava iz cijeloga svijeta. Razgovarali smo s Matijom Luketićem, riječkim bogoslovom, članom zajednice Omnia Deo i ministrantom koji je bio na uskrsnoj misi pape Franje. 'Imao sam priliku da mu pridržim knjigu da može pročitati blagoslov', priča nam Luketić.

'Kad sam kleknuo pred papu i kad je on rekao 'buona Pasqua' (sretan Uskrs), prožela me radost. Prije nego što smo izašli na balkon, tamo je žena s mužem pozdravljala papu i plakala je od radosti. Dobio sam poticaj iznutra i želju da se približim papi, da ga zagrlim, da mu naslonim glavu na grudi. Pružio sam mu ruku, naslonio mu se na grudi, a on je meni blago i nježno pritisnuo ruku', dodaje naš sugovornik.

Luketić nam je ispričao i još jedan emotivan trenutak: 'Kad je završilo sve oko protokola, u jednom trenutku susreli su nam se pogledi. Papa tada podigne palac i nasmiješi se. To mi je bio poseban trenutak.

