Hrvatska će proizvoditi 'ubojicu tumora': Sjećate li se djevojčice koja je ujedinila Hrvatsku?

Zahvaljujući CAR-T terapiji, koja se uskoro počinje proizvoditi i u Hrvatskoj, Zdenka Tomljenović danas živi novi život. Terapiju je primila iz inozemstva – bez ikakvih nuspojava, a olakšanje, kaže, osjetila je odmah. Nekoliko mjeseci kasnije, dva tumora na mozgu više nisu bila prisutna.

“Doktorica je pogledala krvnu sliku i tiho mi rekla – nema više ničega. Nisam mogla vjerovati… suze su same krenule”, ispričala je Zdenka, pacijentica koja je primila CAR-T terapiju.

Prije 13 godina, cijela se Hrvatska ujedinila za malenu Noru Šitum, djevojčicu čiji su roditelji tada otišli u Ameriku tražeći spasonosnu terapiju. Nora je, nažalost, izgubila bitku – ali danas, ta ista terapija postaje dostupna u Hrvatskoj.

CAR-T terapija uskoro će se proizvoditi u KBC-u Sestre milosrdnice u Zagrebu. “Prije 13 godina tražili smo svoju slamku spasa. Put je bio dug i mukotrpan, a ishod nažalost tragičan. No, kad danas stojim ovdje, vidim da je ta borba – koliko god bila teška – ipak dobila svoj smisao”, kazala je Đana Atanasovska, predsjednica Zaklade Nora Šitum.

Do 80 posto jeftinija i jednako učinkovita

Nova hrvatska CAR-T terapija bit će 80 posto jeftinija od dosadašnjih komercijalnih tretmana. Jedan od prvih kandidata za liječenje je Zlatko Trbuha, oboljeli od multiplog mijeloma.

“Nada i spoznaja da postoji nešto što ti može pomoći – to je neprocjenjivo. Kad znaš da nije kraj, sve je lakše”, rekao je Trbuha iz udruge Mijelom CRO.

Prve doze za pacijente očekuju se u srpnju iduće godine. Proces je, objašnjavaju liječnici, složen, ali iznimno učinkovit: iz krvi pacijenta izdvajaju se limfociti, koji se u laboratoriju genetski preoblikuju tako da postanu ubojice tumorskih stanica. “Ti limfociti imaju posebne receptore koji prepoznaju zloćudne stanice i uništavaju ih. Krv se potom vraća pacijentu – i to je princip djelovanja,” pojasnio je prof. dr. Petar Gaćina, pročelnik Zavoda za hematologiju KBC-a Sestre milosrdnice.

Za pokretanje hrvatske proizvodnje CAR-T terapije prikupljeno je 230 tisuća eura, koje su osigurali Zaklada Zora i partneri. Terapija je namijenjena oboljelima od leukemije, limfoma, multiplog mijeloma i autoimunih bolesti. Danas se CAR-T primjenjuje tek kad sve druge terapije zakažu. Iz HZZO-a poručuju da nema nadležnost ulaganja u proizvodnju lijekova.

"Ako bude sluha ova terapija bi trebala biti široko dostupna, da se sad ta terapija koja se daje kao lijek zadnjeg izbora pomiče što ranije", poručio je Mladen Merćep, voditelj Zaklade Zora.

Nada za budućnost

Dok CAR-T terapija ne postane široko dostupna, mnogi oboljeli pokušavaju zadržati optimizam. “Treba pokušati živjeti što normalnije – kao da ti nije ništa,” kaže Trbuha.

Zdenka Tomljenović dodaje: “Samo treba misliti na dobre stvari, na budućnost, a ne na ono što bi moglo biti. Svi ćemo mi jednog dana otići – ali dok smo tu, treba živjeti.” Kako bi terapija postala dostupna što većem broju pacijenata, Zaklada Zora je s partnerima pokrenula kampanju “Umjesto jedne kave, doniraj za život”, koja i dalje traje.

Svaka donacija, poručuju iz zaklade, korak je bliže životu za oboljele kojima je CAR-T terapija posljednja nada.