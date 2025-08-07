Havarija na obalama Istre: 'Tražili smo ih kao iglu u plastu sijena. Kad su zvali u pomoć već su tonuli'

Akcija spašavanja talijanskog bračnog para koji je doživio havariju uz obalu Istre bila je prava drama na otvorenom moru. Satima su plutali na buri i velikim valovima, dok ih nije uočila hrvatska vojska – iz zraka, uz pomoć zrakoplova Obalne straže.

O tome koliko su ovakve akcije česte i koliko su zahtjevne, reporterka RTL-a Danas Maja Brkljača, posjetila je Nacionalnu središnjicu za traganje na moru, gdje je razgovarala s Damianom Dundovićem, načelnikom Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe.

“Poziv u pomoć stigao je oko 15 sati, praktički kad su se već potopili. Ono što je dodatno zakompliciralo situaciju je da nisu znali svoju točnu poziciju. Uključili smo tri brodice Lučke kapetanije iz Pule, brodicu Obalne straže i zrakoplov koji je preletio vrlo širok akvatorij”, rekao je Dundović.

Potraga je bila složena i opasna, a područje koje su pretraživali ogromno.

“Možemo reći da je to bilo kao traženje igle u plastu sijena. Srećom, zrakoplov je uočio osobe u moru. Odmah smo dojavili brodicama na terenu i ljudi su spašeni”, dodaje Dundović.

Ovakve situacije nisu rijetkost

Ova akcija prošla je dobro, no takve situacije nisu rijetkost.

“Imamo prosječno između 600 i 700 intervencija godišnje, a spašeno bude i do 900 ljudi. Trenutačno smo već na brojci od oko 470 spašenih”, ističe načelnik centra.

Najviše problema tijekom ljeta zadaju neodgovorni nautičari i kupači.

“Imate ljude koji izlaze na more unatoč lošoj vremenskoj prognozi, neke koji nemaju položen ispit za voditelja brodice, a ni oprema im nije sukladna području plovidbe. Tu su i kupači na SUP daskama koji se zbog jakog vjetra ne mogu vratiti na obalu”, pojašnjava Dundović.

Savjeti za sve koji još uživaju u ljetu na moru

Načelnik Dundović poziva na oprez i odgovornost, uz nekoliko ključnih savjeta: Pratite vremensku prognozu, opremajte brodicu prema području plovidbe, ako noćite na brodu, sklonite se u sigurnu uvalu prije mraka, vežite se za bovu ili rivu, ne noćite na jednom sidru ako se vjetar pojačava