Maja Vučić nekad i sad: Od bivše zvijezde Divasica do cijenjene psihologinje

Nekadašnja članica popularne grupe Divas, Maja Vučić, nedavno je proslavila 48. rođendan. Iako se već godinama drži podalje od svjetala reflektora, javnost je i dalje pamti kao jednu od najkarizmatičnijih pjevačica s kraja devedesetih. No, Maja je estradni život zamijenila znatno mirnijom karijerom, a mnogi se slažu da se od slavnih dana gotovo uopće nije promijenila.

Zlatno doba grupe Divas i solo uspjesi

Grupa Divas, koju su uz Maju činile sestre Husar i Martina Pongrac, osnovana je 1995. godine i u idućem je desetljeću žarila i palila domaćom scenom. Hitovi poput 'Sexy Cool', 'Bon appetit' i 'Da ili ne' obilježili su jednu generaciju. Nakon razlaza grupe 2005. godine, Maja se nije odmah povukla.

Okrenula se jazz izričaju i ostvarila zapaženu solo karijeru. Već 2002. godine s Gabi Novak snimila je duet 'Za mene je sreća', koji im je donio Porina za najbolju vokalnu suradnju. Svoj prvi samostalni jazz album 'Lice koje znaš' izdala je 2006., a njezina obrada Štulićeve pjesme 'Obrati pažnju na posljednju stvar' osvojila je vrhove top-lista.

Psihologija i obiteljski život

Paralelno s glazbom, Maja je gradila i drugi profesionalni put. Nakon diplome na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, posvetila se psihologiji. Upisala je edukaciju iz kognitivno-bihevioralne terapije i danas je uspješna psihologinja koja se bavi savjetovanjem i psihoterapijom. Uz to, vodi radionice za razvoj socijalnih vještina i javnog nastupa te je ambasadorica dobre volje za roditelje i djecu.

Na privatnom planu, Maja je ponosna majka 18-godišnje Gite, koju je dobila u dugogodišnjoj vezi s umjetnikom Igorom Hajdarhodžićem. Iako su se razišli 2009. godine, ostali su u odličnim odnosima te zajedno odgajaju kćer, koja je, čini se, naslijedila majčin talent za glazbu i scenu.

Prepoznatljiv izgled i miran život

Iako je rijetko viđamo u javnosti, zadržala je prepoznatljiv osmijeh i eleganciju, preferirajući ležeran stil i prirodan izgled. Svoj ljubavni život uspješno čuva daleko od očiju javnosti, posvećena svom pozivu, kćeri i mirnom životu koji je izgradila nakon glazbene slave.

