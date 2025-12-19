Ivica iz 'Života na vagi' završio u bolnici: 'Bolovi su bili toliko jaki da me je Hitna odvela'

Bivši kandidat show 'Života na vagi' Ivica Burjan otkrio je kako je završio u bolnici zbog jakih bolova u leđima. Kako je ispričao u razgovoru za RTL.hr, bolovi su bili toliko jaki da je Hitna pomoć morala doći po njega.

"Što se tiče teretane, trenutačno ne treniram zbog bolova u leđima. Prije nekoliko dana su me leđa toliko uhvatila da me je Hitna pomoć odvela u bolnicu, ali sada se situacija popravlja. Idem na terapije i nadam se brzom povratku u teretanu jer mi iskreno nedostaje treniranje. Malo čudno zvuči, ali to je kao neka vrsta ovisnosti. Nadam se brzom povratku u teretanu", ispričao je.

U razgovoru je otkrio i kako se snašao nakon showa te pazi li i dalje na prehranu.

Božić u krugu obitelji

"Što se tiče vremena nakon finala, naravno da pazimo na prehranu jer bio bih lud i glup kad bi se opustio i vratio na staro. Naravno da si nekada priuštimo otići na pizzu ili kolač, ali nitko od nas ne pretjeruje", pojasnio je Ivica koji se trenutačno priprema za nadolazeće blagdane.

"Božić ćemo provesti u svom domu u krugu obitelji, a što se tiče Nove godine, unajmili smo kuću za odmor i otići ćemo na jedan lijepi doček s djecom", otkrio je te poručio za kraj:

"U novoj godini želim najviše zdravlja za svoju obitelj i sebe i da iduće godine padnem barem ispod 140 kilograma".

