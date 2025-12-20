Recept bez glutena: Pripremite savršeno prhke i mirisne vanilin kiflice koje se tope u ustima

Vanilin kiflice neizostavan su dio blagdanskog stola i jedan od onih kolačića koji svojim mirisom i okusom vraćaju u djetinjstvo. Njihova prhka tekstura i slatki omotač od vanilin šećera čine ih omiljenim božićnim kolačima.

S ovim jednostavnim receptom, i oni koji izbjegavaju gluten mogu uživati u savršenim kiflicama koje se tope u ustima. Slijedite korake za siguran uspjeh.

Recept za vanilin kiflice bez glutena

Sastojci (za oko 50 kiflica)

280 g bezglutenske mješavine brašna za kolače

120 g fino mljevenih oraha, lješnjaka ili badema

80 g šećera u prahu

200 g omekšalog maslaca

dva žumanjka

dva vanilin šećera ili žličica ekstrakta vanilije

prstohvat soli

Za valjanje:

150 g šećera u prahu pomiješanog s dva vanilin šećera

Postupak pripreme:

Izrada tijesta: U većoj posudi pomiješajte suhe sastojke: bezglutensko brašno (poželjno je da mješavina sadrži ksantan gumu), mljevene orašaste plodove, šećer u prahu i prstohvat soli. Dodajte omekšali maslac narezan na kockice, dva žumanjka i vaniliju. Umijesite sastojke rukama ili mikserom dok ne dobijete glatku i jednoličnu kuglu tijesta. Ako se tijesto čini presuhim, dodajte žlicu hladnog mlijeka. Hlađenje tijesta: Dobiveno tijesto zamotajte u prozirnu foliju i ostavite u hladnjaku najmanje jedan sat (idealno nekoliko sati ili preko noći). Ovaj korak je ključan jer će se ohlađeno tijesto puno lakše oblikovati, a kiflice će zadržati oblik tijekom pečenja. Oblikovanje kiflica: Pećnicu zagrijte na 180 °C. Lim za pečenje obložite papirom. Od ohlađenog tijesta otkidajte male komade (veličine oraha). Među dlanovima svaki komad oblikujte u valjak koji je nešto deblji u sredini, a tanji na krajevima. Nježno ga savijte u oblik potkovice i slažite na pripremljeni lim, ostavljajući malo razmaka između svake. Pečenje: Pecite u zagrijanoj pećnici 10 do 14 minuta. Kiflice su gotove kada im rubovi poprime blago zlatnu boju, dok ostatak treba ostati svijetao. Valjanje u šećer: Pečene kiflice izvadite iz pećnice. Važno: Ostavite ih na vrućem limu da se hlade 5 do 10 minuta. Vruće bezglutenske kiflice izuzetno su krhke i slomit će se ako ih odmah pokušate pomaknuti. Nakon što su se malo prohladile, dok su još tople, pažljivo ih jednu po jednu uvaljajte u mješavinu šećera u prahu i vanilin šećera. Čuvanje: Potpuno ohlađene kiflice čuvajte u dobro zatvorenoj metalnoj kutiji. Okus im postaje još bolji nakon nekoliko dana stajanja.

Poslužite uz šalicu čaja ili kave i uživajte u svakom zalogaju ovog mirisnog blagdanskog klasika.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Raj za ljubitelje bogatih okusa: Sendvič sa sirom, avokadom, lososom, salatom i poširanim jajem