Nakon najteže godine Lana Klingor Mihić ganula pratitelje: 'Sanjala sam ovaj dan'

Poznata pjevačica, poduzetnica i influencerica Lana Klingor Mihić (45) podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu jednu od svojih najintimnijih objava do sada, a povod je bila velika životna prekretnica njezine obitelji. Njezina najstarija kći Kiara proslavila je 18. rođendan, a ponosna majka obilježila je taj dan dugačkom i duboko emotivnom porukom koja je dirnula mnoge.

Uz seriju nostalgičnih fotografija iz obiteljskog albuma koje prikazuju Kiaru od najranijih dana, Lana je napisala dirljivo pismo svojoj prvorođenoj kćeri, otvorivši dušu o godinama koje su iza njih.

"Prvorođena moja… Iako od siline emocija nisam sva svoja trenutno, želim ti na početku reći da si nešto najbolje što mi se u životu dogodilo. Sanjala sam ovaj dan, iščekivala ga svih ovih 18 godina, bojala se, molila se, sam Bog zna koliko", započela je Lana svoju objavu. U poruci se prisjetila početaka, opisujući Kiaru kao svoje "svijetlo u mraku i mjesto koje zove domom" te istaknula kako joj je upravo ona dala snagu da se bori kroz život.

'Moj si razlog da živim'

"Sve ovo što si danas, je upravo ono za što sam molila ali ni u najluđim snovima nisam mogla pretpostaviti da ćeš ispasti baš tako savršena. Najhrabrije si srce koje znam, najsnažniji mač bilo kojeg vojnika, moje svijetlo u mraku i mjesto koje zovem domom. I kad si bila najmanja moguća, zagrlila si me kad mi je najviše trebalo i šapnula „ja sam tu“. Mislim da ni ne znaš koliku si mi snagu dala, promijenila me, a i danas to činiš, iz temelja. Moj si razlog da živim, da se i dalje borim i da zauvijek znaš, da i onog dana kad me ne bude, ZNAŠ da sam TU.

Iako je bilo jako teško, upravo si ono što mi je trebalo. Bog mi je svjedok da je sve moje dobro počelo s tobom. Uvijek si bila najdivnija beba pa kasnije djevojčica koju netko može zamisliti. Želim ti reći „hvala“. Hvala što si onako malena hrabro u srce zaključala ono vrijeme koje smo provele same, a u život prihvatila čovjeka koji ti je posvetio svoj život i nazvala ga tatom. Živi za tebe i znaš to, a ja mu za dva života ne mogu vratiti svu ljubav i posvećenost koju ti je podario. Oduvijek si bila najbolja i najnježnija starija sestra, toliko topla, empatična i uvijek borac za svoje seke.

Danas kad te gledam, osjećam nevjerojatan ponos i toga želim da si svjesna na svakom svom koraku. Izrasla si u predivnu djevojku, predivnog srca i nevjerojatne duše. Satima bi ti ponavljala koliko te volim i ne bi bilo dovoljno. Od danas si punoljetna i iako je moja „borba“ završila, samo ću ti reći da bi za tebe sve ponovila, opet i opet, samo da te imam, upravo ovakva kakva jesi. Danas nastavljaš svoj „odrasli“ životu u kojem imaš pravo sve odluke donositi potpuno sama, ali znaj da dok dišem, čuvam ti leđa i nema toga što za tebe ne mogu. I tu sam", nastavila je emotivno.

Godina tuge i spomen na voljenu baku

Ova emotivna objava dolazi na kraju 2025. godine, koju je Lana ranije opisala kao "najgoru i najtužniju u svom životu". Naime, obitelj se ove godine suočila s velikim gubitkom kada je u 74. godini preminula Lanina majka Sonja. Spomen na voljenu baku bio je neizostavan dio rođendanske čestitke, a Lana je Kiari za kraj uputila riječi utjehe i ponosa.

"Mislim da će ti značiti da ti kažem da znam i osjećam da ti je baka Sonja ponosna toliko da će i kroz oblake sjati milijun zvijezda na nebu koje ti pokazuju koliko te voli", napisala je.

