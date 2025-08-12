Građani Đakova opet će na izbore: 'Sve je bilo više manje dogovoreno i onda su povukli kočnicu'

U Đakovu nije uspio ni treći pokušaj konstituiranja Gradskog vijeća pa će Đakovčani ponovno na izbore.

Na sjednicu se odazvalo svih 19 izabranih gradskih vijećnika, potom je napustilo petero od šestero vijećnika koalicije Zajedno za Đakovo, a HDZ čiji je gradonačelnik i 8 vijećnika nije uspio dogovoriti vladajuću većinu i izabrati predsjednika Vijeća bez kojeg ne može funkcionirati Grad.

Ni iz trećeg pokušaja nije išlo. Građani Đakova opet će na izbore.

"Nemam komentara, neodgovornost i nemam komentar." kaže Mirko.

"Što da radimo, tako je kako je, nema druge." kaže Marica.

"Pa normalno bili bi sretniji svi da su se dogovorili." kaže Anton.

'Nitko s njim ne želi suradnju'

Poruku gradonačelniku poslao je i njegov izborni protukandidat.

"Ja ga pozivam da ovog trenutka odmah da ostavku jer je on taj koji je doveo Đakovo u ovakvu situaciju, a to najbolje pokazuje da nitko ne želi s njim suradnju." kaže Zoran Vinković, nositelj koalicije Zajedno za Đakovo.

Gradonačelnik Marin Mandarić kaže da mu je žao što većina vijećnika nije imala dovoljno povjerenja i odgovornosti prihvatiti suradnju koju su on i HDZ ponudili.

"Na kraju se i gospodin Anušić uključio sve s ciljem da Đakovo ne ide na nove izbore, da ne gubimo novih 6 mjeseci, da ne gubimo projekte, da ne gubimo propuštene prilike i bili smo i na sastanku i sve je manje više bilo dogovoreno i ono što je dogovoreno bilo u nedjelu dečki jednostavno jučer pred sjednicu Vijeća su povukli ručnu." kaže Marin Mandarić, gradonačelnik Đakova.

Zbog čega će, poručuje, čekati rebalans proračuna i niz projekata. Druga strana tvrdi da je gradonačelniku izmjena proračuna bitna zbog drugog razloga.

"Zato što je Grad u kolapsu i neće sve normalno funkcionirati, uskoro ćemo ići samo na one hladne režijske troškove jer novci su potrošeni." kaže Zoran Vinković.

'Morat će se dogovoriti'

Mandarić poručuje da proračun čuva od onih u čijim je raljama bio i da će građani izabrati.

"Između poštenja, rada i iskrenosti s jedne strane i s druge strane između lopova, lažova i lijenčina." kaže Marin Mandarić.

Građana Đakova sve je manje, uzvraća Vinković.

"Ovaj Grad je izgubio za vrijeme ovih osam godina 6 tisuća stanovnika jer su zapošljavali samo svoje, Mandariću – ostavka." poručuje Vinković.

Mandarić je pokazao i sliku iz izborne kampanje na kojoj su gradski vijećnici s Branimirom Glavašem.

"Pobijedio sam i Vinkovića i Soldu i punicu i Glavaša i četvrti puta ako treba potvrdit ćemo to i pobijedit ćemo." kaže Mandarić.

Đakovčani su sigurni samo u to da će ponovno na izbore, a političarima šalju i ovu poruku.

"Opet i u drugom krugu će se morati dogovoriti i ako se ne mogu dogovoriti onda nisu političari, onda bolje da ne izlaze i da ne zafrkavaju građane." kaže Pero.

Izbori će biti raspisani u iduća tri mjeseca, a prema svemu sudeći, prethodit će im više nego zanimljiva izborna kampanja.