Turudić na pitanje naše novinarke oko 'Slovenske': 'Šta vas briga. Neću vam reći'

Oporba Turudića proziva i zbog privođenja supruga oporbene kandidatkinje za splitsko-dalmatinsku županicu Ivanu Ninčević Lesandrić. Utječe li on time na izbornu utrku, hoće li izvidi u slučaju Ivane Kekin završiti prije lokalnih izbora i otkud mu informacije da je šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić bio u klubu u Slovenskoj? Gost RTL Danas bio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić s kojim je razgovarala reporterka Ana Mlinarić.

Oporba kaže da tisuće ljudi u Dalmaciji iznajmljuje apartmane s privremenom dozvolom kao u slučaju Lesandrić. Zašto je pao baš suprug kandidatkinje za županicu?

U konkretnom slučaju ne radi se ni o kakvom iznajmljivanju apartmana nego se radi o kaznenom djelu osnovane sumnje da je počinjeno kazneno djelu zlouporabe ovlasti od strane jednog službenika Splitsko-dalmatinske županije.

Što je sa slučajem šefa Uprave Hrvatskih cesta, i on iznajmljuje bespravnu vilu?

Ne znam da li iznajmljuje bespravnu vilu. Provodimo izvide, ovo je prvi glas da bi se radilo o nečemu nedopušteno. Provodimo izvide kao u svakom drugom slučaju.

Oporba kaže da njemu neće pasti ni vlas s glave, a pao je suprug gospođe Lesandrić.

Ponavljam vam. Mi izvide ne radimo ni po kakvim stranačkim kriterijima kao što to navodi oporba. Ako oni znaju da neće nikome pasti vlas s glave za sve postoji presumpcija nevinosti.

Je li gospodin Lesandrić uhićen zbog kampanje?

Nije.

A upravo sad je uhićen pred lokalne izbore?

Ovo je nevjerojatno. Vi, mediji ste otvorili taj predmet. Uskok je postupao upravo po objavama koje su bile objavljene.

Kada ćete dovršiti izvide u slučaju gospodina Budimira?

Jedva da su počeli.

Što je sa slučajem Kekin? Te izvide ste otvorili u nedjelju uoči predsjedničkih izbora, govorili ste da će brzo završiti, u kojoj su sada fazi?

Izvidi se provode, za izvide treba vremena. Jedni izvidi traže druge izvide. Ne znam kako bi vam odgovorio. Treba vremena da se provedu izvidi. U nekom predmetu izvidi traju tri dana, a u drugom traju 300 dana. Zavisi od samog predmeta.

Hoće li ovi završiti prije lokalnih izbora?

Ne znam.

Bi li bilo dobro da završite da otklonite kritike da utječete na izbore?

Tako su bile kritike da sam utjecao na predsjedničke izbore. Ako zakonodavac donese odluke da se tri mjeseca prije izbore ništa ne radi, nećemo raditi, ići ćemo na kolektivni godišnji odmor. To već papagajski ponavljam, vodimo se kriterijima zakona, kada se nešto pojavi onda se to i procesuira. Što bi sada bilo da smo saznali za neki slučaj i predmet, da je neki kandidat na izborima počinio neko kazneno djelo, pa bi rekli nećemo sada, nego ćemo čekati šest mjeseci da prođu lokalni ili bilo koji drugi izbori. Sačuvaj bože, to je protivno države i vladavine prave.

SDP traži vaš opoziv, danas o tome odlučuje Vlada, što očekujete?

Ništa ne očekujem, nek svako radi ono što smatra da treba raditi.

Bojite se da bi DP u Saboru mogao podržati taj prijedlog?

Ničeg se ja ne bojim.

Gospodin Penava nakon uhićenja Dabre je rekao da državom upravljaju cirkusanti, vrlo je jasno da je na vas mislio

To je njegov problem. Valja napomenuti da u tom predmetu na koji se referirao gospodin Penava da je sud donio rješenje o istražnom zatvoru na prijedlog Državnog odvjetništva.

Vrlo često spominjete gospodina Hajdaša Dončića i što je radio u Slovenskoj, možete li javnosti otkriti?

Nisam ja Hajdaš Dončić. On je rekao detalje iz mog privatnog života, ja sam samo rekao da znam detalje iz njegovog života i ne želim ih iznositi jer nisam ja Hajdaš Dončić.

Ali ste spomenuli par puta. Zašto javnosti ne kažete što znate?

Ne želim reći jer ne želim biti Hajdaš Dončić.

Kako znate za to, jeste li sami možda bili tamo?

Nisam.

Kako znate za te detalje?

Šta vas briga. Neću vam reći.