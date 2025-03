Kako su Kekinovi dobili atraktivno zemljište za male pare? Češlja se koncert Hladnog piva...

"U ovoj priči je sve čisto ko suza", odgovarala je Ivana Kekin na pitanje o spornom zemljištu u kampanji. Danas pred kamere nije htjela. No, u njezinu obranu stali su stranački kolege. I upiru prstom u tajming!

"Mi smo apsolutno sigurni da tu nema ništa i ta se priča opet na neki način koristi u kampanji i ovaj put za predizborne svrhe", komentirala je Sandra Benčić.

"Ono što sam rekao tada isto i sada da je tajming DORH-a vrlo znakovit. To je u kampanji za predsjednika u nedjelju rekao DORH, a napravili su slično i za drugog predsjedničkog kandidata koje je pobijedio na izborima. Ako je pitanje vjerujem li ja glavnom državnom odvjetniku, odgovor je ne", komentirao je Tomislav Tomašević.

Češlja se koncert Hladnog piva...

Izvidi se provode oko cijena zemljišta od 400-tinjak četvornih metara koje je bračni par Kekin kupio za nešto više od 20 tisuća kuna na natječaju koji je 2018. raspisao Grad Buje.

Češlja se i koncert Mile Kekina koji je s Hladnim pivom nastupio na manifestaciji Dani grožđa nakon moguće sporne kupnje. Iz Grada poručuju, sve je u skladu sa zakonom.

"Suradnja s nadležnom institucijama bila je potpuna, a daljnje postupanje je isključivo na njima. Povezivanje kupnje zemljišta s održavanjem koncerta na manifestaciji u to vrijeme, nema nikakvih utemeljenosti", kaže gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin.

Susjedne parcele

Radilo se o javnom natječaju, a cijenu parcele s ograničenjem odredio je ovlašteni sudski vještak.

"Ta zemljišta ne znače ništa i mogu koristiti samo onima koji imaju susjednu česticu, a oni su bili susjedi. Kao i u velikoj većini gradova gdje je nastupao Mile Kekin tako je i tamo i to je sve lako provjerljivo. Sve se to događa 2017. godine kad Ivana Kekin nije ni bila političarka", komentirala je Benčić. No 2024. bila je predsjednička kandidatkinja. I poslala na društvenim mrežama nakon pokretanja izvida, jasnu poruku.

"Ako je to točno onda to znači da se glavni državni odvjetnik upliće direktno u ovaj izborni proces", komentirala je tada Ivana Kekin. "Ja svoj posao radim pošteno i baš me briga za stavove Milanovića i grupe Možemo", rekao je tada Ivan Turudić.

Sporna kava

A u predsjedničku se kampanju tada uplela i jedna kava. Ona između Nikice Jelavića i Mile Kekina.

"Kada svari izađu na vidjelo mnogi će se iznenaditi, vi nama ništa niste rekli oko slučaja i prirode kave na sudu ćemo o tome", rekao je Nikica Jelavić.

A u budućnosti će ta priča imati i sudski epilog. Nikica Jelavić tužio je zastupnice Kekin i Benčić, zbog klevete, a protiv bračnog para Kekin podignuo je i privatnu tužbu.