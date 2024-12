Kekin: 'Očekujem nastavak kampanje, pokušaje zastrašivanja i ometanja'

Predsjednička kandidatkinja Ivana Kekin sazvala je press konferenciju s temom pogodovanja u zdravstvu u podne. Međutim press konferenciju je sazvao i Nikica Jelavić u istom terminu. Nakon toga Kekin je presicu pomaknula na 9.00.

"Prije 10 dana na mene, na moju obitelj i na našu stranku, sručila se lava laži. A da iza nje stoji koordinirana operacija, rekao je i glavni urednik Nacionala", rekla je Kekin na početku konferencije.

Dodala je da je urednik Nacionala iznio da su iz najužeg Primorčevog tima pokušali podmetnuti laži.

Rekla je da o problemima u zdravstvu govori već četiri godine, ali nikad dosad nije "imala na sebi reflektor da se to daleko čuje".

"Ministar Kujundžić prezentirao je Vladi studiju isplativosti u kojoj je pokazao potrebu za nabavom Pet CT uređaja. Neposredno prije svoje smjene, izjavio je da je, unatoč upozorenjima i prijetnjama, krenuo u nabavu uređaja kako bi država riješila monopol. Pritom je naveo da su mu čak prijetili smrću. Nedugo nakon toga, izbio je skandal s njegovim nekretninama, i Kujundžić je smijenjen. Na njegovo mjesto dolazi Beroš. Tek 2024. godine, nakon četiri godine, nabavljen je jedan Pet CT uređaj za KBC Osijek", rekla je Kekin.

O Medikolu

"Od 2020. do 2024. većinu poslova u ovom području vodi Medikol. Prema dostupnim informacijama, u njih je uloženo čak milijardu i 300 milijuna kuna. Medikolova privatna bolnica ostaje jedini strateški projekt u zdravstvu Andreja Plenkovića otkako je preuzeo funkciju premijera", kaže Kekin.

Pričala je i o obitelji Rajković.

"U čemu je snaga obitelji Rajković? Radi se o čakovečkom taksistu i doktorici obiteljske medicine. Čime oni drže u šaci državu da nije uspjela kupiti PET CT uređaje? Činjenica da je konačno uhićen ministarst zdravstva koji je šurovao s podzemljem", kaže.

"Lova kroz ovaj model curi na sve strane, o tome govorim već četiri godine kao saborska zastupnica, ali često prođe nezapaženo. Sada me žele ušutkati, skrenuti pažnju, ali neće uspjeti. Oni mogu divljati svaki dan, za mene to je samo ometanje koje me neće zasutaviti u obrani zajedničkog dobra, a to je zdravstvo", rekla je Kekin.

Pitanja novinara

"Očekujem nastavak kampanje, pokušaje zastrašivanja i ometanja", odgovorila je Kekin na pitanja što očekuje od kampanje.

Na pitanje je li pomaknula presicu zbog Jelavića odgovorila je: "To je potpuno irelevantno pitanje".

Na pitanje hoće li komentirati Jelavićeve izjave upitala je: 'Zašto bih?'.

"Radi se o kampanji zastrašivanja i ometanja. Doći će Jelavić i reći će: 'Imam dokaz da Mile Kekin doručkuje malu djecu.' Onda ćete vi doći i pitati mene je li to istina, ja ću reći da nije istina. Onda će Jelavić reći da ima nešto puno, puno gore. Pa ćete opet pitati mene. A dok mi tako raspravljamo, nitko ne pita Plenkovića ništa", zaključuje Kekin.

Nekoliko puta je ponovila da ne želi više razgovarata o Jelaviću te da nisu tražili zaštitu jer prijetnje nisu bile eksplicitne. Dodala je da se neće ispričati Jelaviću.

