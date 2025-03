Ravno nula - toliko će koštati naknada za račun u banci na koji će sjedati plaća. Prijedlog zakona bankama se nije svidio. Kažu da zadire u poduzetničke slobode.

"Kontinuirano mislimo o cyber Securityju, o sigurnosti građana i njihovih novaca i sada odjednom tu uslugu ne možete naplatiti. Zamislite što bi bilo da pekar ne može naplatiti svoj kruh ili da na pumpi točite besplatno“, objašnjava direktorica Hrvatske udruge banaka Tamara Perko.

A ministar financija Marko Primorac ovako je zamislio besplatni račun. Otvaranje, vođenje i zatvaranje računa potpuno je besplatno. Svi imaju pravo na karticu, kao i korištenje internetskog ili mobilnog bankarstva. Besplatne su i uplate, i u Hrvatskoj i iz inozemstva.

Ministra Primorca banke ne brinu

Bez naknade bi bilo i podizanje gotovine na bankomatu ili šalteru banke, ali i do pet podizanja na bankomatu druge banke. Za prigovore banaka, čini se, ne mari. "Vidjet ćete sve na vrijeme, ne bih se ja previše opterećivao time što banke govore", odgovara ministar financija.

Pa smo imali potpitanje, vjeruje li bankama da će im to utjecati na održivost poslovanja, na što Primorac odgovara: "Moraju oni nešto reći u tom smislu. Sve je u redu. Financijski sustav nije ugrožen ako me to pitate, možete biti mirni“.

Banke imaju potpuno suprotnu ideju. Besplatni račun treba izgledati ovako, objašnjava nam Perko iz HUB-a: "Ako rješavamo problem isplate plaća, koja mora ići preko računa, onda se možemo ograničiti da je besplatno vođenje računa i ta jedna isplata s računa. Sve ostalo nije prihvatljivo“.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Ni HNB-u se ne sviđa ideja?

Čini se da ni HNB-u ideja ministra financija nije prihvatljiva. Neslužbeno doznajemo da su poslali primjedbe.

Smatraju da u sklopu besplatnog računa ne može biti usluga podizanja novca na bankomatu druge banke, dok bi mobilno bankarstvo tek trebalo davati uvid u stanje računa.

"Mi već dugo vremena razgovaramo o tome i u tom dijalogu mislim da smo polako konvergirali prema nečemu što će se očitovati u ovom novom zakonu. Ali pričekajmo zakon da vidimo kakva će biti završna verzija“, kaže guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić.

Ministar spreman odustati od tek jedne stavke

Neslužbeno, ministar financija spreman je odustati od tek jedne stavke.

Inače, banke su u prvih devet mjeseci prošle godine zaradile jedno cijelo dvije milijarde eura. Od naknada koje naplaćuju kućanstvima ostvarile su više od 246 milijuna eura. Naknade čine oko 20 posto prihoda banaka, dok je EU prosjek 30 posto.

U HUB-u nam kažu da dok ne vide prijedlog zakona o besplatnom računu ne mogu odgovoriti na pitanja hoće li gubitke nadoknadit dizanjem drugih naknada kao ni hoće li ići u smjeru tužbi. Prijedlog zakona o besplatnom računu na Vladi bi trebao biti idući tjedan.