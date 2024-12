Primorac: 'Kekin je simpatična liječnica... Znate što kažu? Kvadrat zemlje u Bujama jeftiniji od fritula'

Na udaru tijekom kampanje često je i glavni predsjednikov izazivač Dragan Primorac, s kojim smo razgovarali u studiju RTL-a Danas.

Igra li glavni državni odvjetnik za vas u kampanji?

"Glavni državni odvjetnik igra za sustav pravosuđa u kampanji. Ja ga nisam vidio ni čuo, ali vjerujem državnom odvjetništvu."

Pokrenuti su izvidi protiv dva vaša protukandidata. Je li sporan tajming?

"Rekao je da bi slično napravio i za mene. U pravnoj državi nitko nije zaštićen, a borba protiv korupcije i sumnje na korupciju mora trajati 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Tajming ne postoji, nego je trenutak kada postoji indikacija ili indicija – to je njegova dužnost."

Je li vas zastara spasila od izvida vezano za sporni stan?

"Mislim da je presedan napravljen oko stana. To je stan moje majke od prije 30 godina. Nijedan kandidat nije toliko duboko išao i pokazao sam svu dokumentaciju, da je bio javni natječaj, da je bila tržišna cijena."

Stan je bio neuseljiv, vi ste bili u njemu i na temelju toga je popust na stan dobila vaša majka. Vi ste, na neki način, tu odigrali s vašom majkom? Mislite li da tu ima posla za DORH?

"Meni je jako važno jer sam cijeli slučaj pravovremeno iznio u javnost i pokazao model kako bi svi trebali postupati. Kad kažete da je to tržišna cijena, to je cijena daleko iznad one otkupne, jer su se tada stanovi uzimali za 10-ak tisuća maraka, eura ili slično."

Mislite li da tu ima posla za DORH? Da nije riječ o zastari?

"Ako imate tržišnu utakmicu, natječaj i tržišnu cijenu, i ako je Grad Split to napravio, onda ste radili sukladno zakonu. Drugačije nikako."

Ima li moralne odgovornosti?

"Pitanje morala dolazi oko Zorana Milanovića. Znate što on radi – vrijeđa novinare, znanstvenike, sad i mene. On vam neće doći u studio pa moramo reći - njega stan jako muči jer je kupio stan od osobe koja je bila u sporu s državom. Kad je postao premijer, pokrenuo je cijeli mehanizam sporazuma da bi riješio nagodbu koja je daleko najveća u povijesti Hrvatske. I on toj istoj osobi isplati milijun eura. To je nečuveno. tu je i stvar zbog koje nikad nije trebao biti premijer - on je dobio kredit za osobe do 35 godina, a imao je 42 godine... Zato ga muči stan"

Tomislav Tomašević kaže da bi trebalo pokrenuti izvide o uređenju ministarstva dok ste bili ministar, riječ je o namještaju.

"Ne postoji ništa oko toga jer je taj predmet, Republiku Hrvatsku, branio DORH."

Zoran Milanović kaže da ste 'heroj Domovinskog kvadrata i stangraditeljstva'. Što kažete na to?

"Razlika među nama je mala. Ja sam 14. siječnja 1991., nekoliko dana prije nego je tadašnji sekretar za narodnu obranu Branko Mavula najavio državni udar, ja sa svojih 11 prijatelja iz kluba uključio sam se direktno u Domovinski rat. Znate što kažu kada vam je predviđanje državnog udara? On je imao istu priliku napraviti to, ali je javno rekao da se nije usudio, pokazao je da je kukavica, kad je dobio poziv generala Tusa. Zoran Milanović je zadnja osoba koja ima pravo govoriti o Domovinskom ratu, kao i o stanovima. On ima glavobolju jer sam najavio borbu protiv korupcije, a on ima imunitet još samo mjesec dana. On će, kao i svi drugi građani Hrvatske, nakon isteka mandata morati odgovarati. Tu je početak i kraj, nema zastare. "

Jeste li sudjelovali u plasiranju dokumenata vezano za Ivanu Kekin?

"Ona mi je vrlo simpatična i draga, i jedini predmet mog interesa je da ona raste, a Milanović pada. "

Ali ona vas je napadala u kampanji, govorila o prelijevanju novca iz javnog u privatni sektor, o sporni stanovima.

"Ne možete to doživjeti osobno, ona je kolegica liječnica, vrlo simpatična osoba, i u kampanji ima pravo govoriti što misli da će joj pomoći. Ali u ovom konkretnom slučaju moj predmet interesa je da raste, ne da pada."

Jeste li sudjelovali u plasiranju dokumenata?

"Ma ne, to su dokumenti koji su dostupni cijeloj javnosti, svaki živ čovjek može do tih dokumenata. Ali indikativno, prva osoba koja je stala u njezinu obranu, što nam je bilo smiješno – postoji pravilo tko vam se prvi javi – to je bio Zoran Milanović. Nevjerojatno."

Ali ona je uvjerena da je to netko iz vašeg stožera. Jeste li pitali stožer je li netko plasirao podatke?

"Nitko na planeti se nema čega bojati ako je sve napravljeno transparentno."

Tvrdite da nisu išli od vašeg stožera?

"Pa naravno. Ali gledam neke komentare i zašto je dobro da se to što prije raščisti jer kažu - kvadrat zemlje u Bujama izgleda da je jeftiniji od paketa fritula na zagrebačkom Adventu. Ona mora to zbog sebe raščistiti, ako je napravila sve korektno, nema se čega bojati. To je početak i kraj svega. I vi i ja uvijek u životu morate napraviti transparentno i nema straha.

Kod vas je sve transparentno?

"Inače nikad ne bih ušao u predsjedničku utrku, ja sam dugo u biznisu. Sve što sam stvorio, stvorio sam sam. I moja neovisnost, financijska, intelektualna i duhovna je moja snaga. Ne može me nitko ni ucijeniti ni prisiliti da nešto radim. Zato ću imati snagu predsjednika koji će moći ujediniti Hrvatsku i koji nikome neće odgovarati, svakog će moći kritizirati sukladno onome što radi u životu.

Treba li po vama mijenjati ovlasti predsjednika, to traži ministar obrane?

"Ovlasti predsjednika su goleme ako imate predsjednika koji zna, koji može i koji ima međunarodne kontakte. Faktor stabilnosti RH i koji predstavlja Hrvatsku je predsjednik. A sad imamo eroziju sustava, čovjeka koji je posvađao Hrvatsku, koji je snizio ugled i vidljivost Hrvatske u svijetu - to je Zoran Milanović. Imate urušene snage - niste imali probleme niti s jednim predsjednikom do sada, on je prvi."

Hoćete li sjesti s Anušićem ako postanete predsjednik i uvjeriti ga jer smatrate da ne treba smanjivati ovlasti predsjednika?

"Ma ne samo s Anušićem, nego i s hrvatskom vladom, bez obzira o kome se radi. Rekao sam da ću biti najveći kritičar vlade ako zasluži. Ali ako ćemo graditi zajedno Hrvatsku, nije pitanje inaćena i agresije koja je slabost, a ne snaga. Dogovorit ćemo se u interesu države i građana."

Prvi potez kao predsjednik?

"Definitivno okupiti cijeli tim, od oporbe do onih na vlast, posjesti za stol, i i početi rješavati pitanja koja su dovela Hrvatsku do podjela. Od početaka Domovinskog rata do danas, Hrvatska nikad nije bila tako podijeljena. Zahvaljujući Zoranu Milanoviću. Drugi potez će biti odlazak u neke od ključnih država koje su partneri, kako bi Hrvatsku ponovno pozicionirali na mjesto u svijetu na kojem pripada."

Čakaju vas dva skupa – što se dogodilo u Splitu? Dvorana je bila poluprazna?

"Ako pogledate, ta dvorana prima oko 1000 ljudi, bilo ih je oko 900, a 100 je bilo iza mojih leđa. To su tih 100 mjesta koja su bila. Kad Zoran Milanović napravi skup i dođe 200 ljudi, to je veliko..."

Nije bio bojkot Splićana?

"Pa ne, to je moj grad, tolike vibre i energije da je to bilo fenomenalno, kao sinoć u Laubi gdje je bilo oko 1000 ljudi. Sad smo u Rijeci i Osijeku, gdje god dođemo, to je pokret ljudi, dobre energije, ljudi koji žele promjene gdje će čovjek bolje živjeti i biti ponosan na svog predsjednika."

Dolazite li na našu RTL-ovu debatu?

"Doći ću na svaku debatu na kojoj će biti Zoran Milanović. Ovo je 11. put da ga pozivam. Pozivam ga na debatu na RTL-u."

Ako ne dođe, diktira li vam on tempo?

"Imamo alternativu, ako se ne usuđuje ući u debatu sa mnom, to je do sad pokazao, neka bude satista, neka bude nazočan da ga možemo preispitati. Nikad nisam odbijao debate, ali Zoran Milanović mi je prioritet."

On vam opet diktira tempo?

"Diktirat će ga jedino građani sa svojim glasovima koji će odlučiti tko će biti sljedeći hrvatski predsjednik."