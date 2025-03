DORH istražuje šefa Hrvatskih cesta zbog muljanja s vilom Pokora

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH) pokrenulo je izvide oko slučaja bespravno građene vile obitelji Ivice Budimira, novog predsjednika Uprave Hrvatskih cesta i potpredsjednika splitskog HDZ-a, doznaje Telegram.

Riječ je o vili "Pokora", koja je bila u vlasništvu njegove supruge Milene. Sumnja se da je ilegalno dograđen jedan kat, ali i da su garaža te bazen ilegalno izgrađeni tijekom 2017. i 2018. godine i to u zelenoj zoni.

'Moj objekt nije moj'

Podjsetimo, na pitanje je li vila ilegalna i je li točna informacija da su sporne garaža i zadnja etaža, Budimir je reporterki RTL-a Danas Maji Brkljači u utorak rekao: "Na temelju zakona objavio sam imovinsku karticu i u njoj je sve točno prikazano ono što je moje vlasništvo i vlasništvo moje supruge, sve ono što smo dobili u nasljedstvo, odnosno što smo mi i dalje dali na nasljedstvo. Znači, to vam jedino mogu reći – sve što je naše je i prijavljeno, što nije – nije ni prijavljeno".

Za vilu je rekao da je to objekt iz 1958. godine. Na ponovljeno pitanje je li dio ilegalan rekao je: "Za sad ne mogu ovako odgovoriti. Moj objekt nije moj. Bio je to objekt mog punca, pa moje supruge i sad je moje djece. Tako da više na to nemam što odgovoriti."

Dodao je da ne razmišlja o ostavci. Na inzistiranje reporterke da bi možda htio dati ostavku zbog ilegalne gradnje, ponovo je upitao: "Koje ilegalne gradnje?" Kaže da je bitno tko je ilegalni graditelj te je rekao da su ga ranije optuživali i za stan koji je dobio od roditelja. "Što bih ja trebao?", uporno je odgovarao.

POGLEDAJTE VIDEO: Šef Hrvatskih cesta o vili Pokora: 'Bio je od punca pa od žene, sad je od djece'

