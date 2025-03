Budimir o sumnji muljanja s vilom Pokora: 'Moj objekat nije moj. Ne mogu vam odgovorit...'

Novi predsjednik Uprave Hrvatskih cesta (HC) Ivica Budimir našao se pod lupom javnosti, ali i Državnog inspektorata, nakon informacije da je godinama iznajmljivao vilu koja je bespravno nadograđena u mjestu Stanići pokraj Omiša.

Riječ je o vili "Pokora" koja je bila u vlasništvu njegove supruge Milene. Sumnja se da je ilegalno dograđen jedan kat, ali i da su garaža te bazen ilegalno izgrađeni tijekom 2017. i 2018. godine i to u zelenoj zoni.

U imovinskoj kartici Budimir nije naveo vilu koja je vlasnički sada na njegovoj punoljetnoj djeci. Prema podacima s interneta, vila "Pokora" iznajmljuje se za 500 do 600 eura dnevno, a kao vlasnik se navodio upravo Ivica Budimir. Državni inspektorat za RTL je potvrdio da će provesti građevinsku inspekciju.

"Provjerom u sustavu eVisitor razvidno je da je riječ o objektu u kojem se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu temeljem Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ishođenog od nadležnog Upravnog tijela županije 2018. godine. Navodimo da će turistička inspekcija obaviti inspekcijski nadzor predmetnog objekta, a po provedenom inspekcijskom nadzoru, odnosno po okončanju inspekcijskog postupka, možemo pružiti više informacija", odgovorili su nam ranije.

Sada je za RTL progovorio i sam Budimir. Na pitanje je li vila ilegalna i je li točna informacija da je sporna zadnja etaža, kao i garaža, odgovorio je: "Ja sam temeljem zakona objavio imovinsku karticu i u njoj je sve točno prikazano ono što je moje vlasništvo i vlasništvo moje supruge, sve ono što smo dobili u nasljedstvo, odnosno što smo mi i dalje dali na nasljedstvo. Znači, to vam jedino mogu reći – sve što je naše je i prijavljeno, što nije – nije ni prijavljeno."

'Moj objekt nije moj'

Za vilu je rekao da je to objekt iz 1958. godine. Na ponovljeno pitanje je li dio ilegalan rekao je: "Za sad ne mogu ovako odgovoriti. Moj objekt nije moj. Bio je to objekt mog punca, pa moje supruge i sad je moje djece. Tako da više na to nemam što odgovoriti."

Kaže da o tome nije razgovarao s ministrom, a nije ni znao reći je li krenuo inspekcijski nadzor rekavši: "Kuća nije moja."

Na pitanje je li u vrijeme dok je vila bila vlasnički njegova bio izgrađen i ilegalni dio, naveo je: "Koliko ja znam, nije."

Ne razmišlja o ostavci

Potvrdio je da o ostavci zbog ove afere ne razmišlja. Postavio je protupitanje: "Zašto bih podnio?"

Na inzistiranje novinara da bi možda htio dati ostavku zbog ilegalne gradnje, ponovo je upitao: "Koje ilegalne gradnje?" Kaže da je bitno tko je ilegalni graditelj te je rekao da su ga ranije optuživali i za stan koji je dobio od roditelja. "Što bih ja trebao?", uporno je odgovarao.

Ne zna je li inspekcija bila na terenu. "Pitate me za objekte koji više nisu moje vlasništvo", rekao je. Kaže da prije stupanja na funkciju čelnika Hrvatskih cesta nije upozorio premijera Andreja Plenkovića na ovu situaciju jer ne vidi da ima ikakav problem.

"Što je bilo na moje ime, a bilo je ilegalno, jest stan koji mi je otac bio dao i nakon toga sam ga ja darovao djeci. To je jedini objekt koji je ilegalno izgrađen i u postupku je legalizacije", rekao je.

