Prepričao doživljaj iz trgovačkog centra, a onda su grunuli komentari: 'Mrak mi je došao na oči...'

Živa rasprava pokrenula se na Redditu na pitanje oko elektronskih cigareta. Kao šibica u sijenu je sve planulo kad je netko prepričao svoj doživljaj iz shopping centra.

"Sjedim trenutačno u shopping centru u jednom indoor kafiću oko čijeg štekata je igralište za klince. Smrde cigarete jako. Malo pogledam oko sebe svi ili wapeaju ili puše one IQS. E sad kako je to normalno? Je li to zabranjeno ili se tolerira? Ako se to tolerira zašto se ne može pušit old school cigareta ako je isti zakon", stoji u objavi na Redditu.

A onda su krenuli komentari: "Zabranjeno je, ali kod nas Balkanaca zabrane ne znače ništa. Zato i jesmo u k***u kakvom jesmo. Ja kao pušač se pridržavam zabrana, a ti iqosi smrde na prdce i ne znam kako ljudi to s**anje mogu pušit."

Pušenje u autobusu

Zaredali su se negativni komentari, ali i prepričavanje sličnih situacija. Nekima se to dogodilo i u javnom gradskom prijevozu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nisam mogao vjerovati, neki dan u 7:15 ujutro sjedim u busu i preko puta 4 srednjoškolca, znači djeca jedva skinuli pelene, sjede i puše vejp. Mrak mi došao na oči i možda prvi put u životu da sam se osjećao kao "joj te nove generacije uf uf" baš sam se osjećao kao neki djedica", stoji u jednom komentaru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bilo je onih koji su naveli da su vidjeli djecu kako puše u McDonald'su. Ali krenule su i usporedbe s klasičnom cigaretom: "Ajme i meni. Nekad navečer kad neko zapali normalnu cigaretu čak mi se ponekad vrati želja za zapaliti, pogotovo uz pivo. Al ove nove stvari, pogotovo kad ima dim s mirisom vanilije ili šumsko voće, stvara mi takav osjećaj odbojnosti", naveo je netko.

No bilo je i onih koji su bacili "kontru": "De ne p**ite. Klasične cigare smrde trostruko gore, em ti se uvuče u kozu kosu namještaj i dušu em peku oči od tog dima. Vapovi barem lijepo miriše ko difuzor aroma terapija, neo ne smrdi uopće, a onaj iqos po laganom prdcu koji se također ne uvlači u namještaj nit pali obrve."

POGLEDAJTE VIDEO Stručnjakinja: 'Ne bojim se energane na otpad. Živjela bih uz nju'

Tekst se nastavlja ispod oglasa