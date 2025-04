ŠTRAJK NOGOMETAŠA / Klub im je obećao nadoknadu dugova, no na to još čekaju. Šibenski prvoligaši ulaze u četvrti mjesec bez plaće

Štrajkaju nogometaši šibenskog prvoligaša i to zbog neisplate plaća. Posljednju su primili u prosincu, a Uprava kluba obećala im je do kraja ožujka nadoknaditi dugove. No to se nije dogodilo. Pa umjesto trčanja po terenu - već dva dana sjede pored njega, više pogledajte u prilogu Maje Lipovšćak Garvanović.

Šibenski Šubićevac - prazan već drugi dan, nogometaši su od prosinca bez prihoda, pa od jučer – štrajkaju.

Što se točno događa iza vrata kluba, Uprava ne objašnjava - pred kamere ne žele. Da problemi postoje objavili su iz nogometnog sindikata još prije mjesec dana. Iz Grada neće reagirati, kažu - ne mogu se miješati u poslovanje kluba, jer je riječ o sportsko dioničkom društvu. Šokirani su situacijom, posebice zbog prošlogodišnjeg uspjeha kluba i plana gradnje novog stadiona.

Nemir na Šubićevcu se nastavlja, a igrači ulaze u četvrti mjesec bez plaće.

