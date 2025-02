Penava napao DORH, pa poručio: 'Ako Dabri oduzmu mandat, vladajuća većina ne postoji'

Predsjednik Domovinskog pokreta uskoro bi trebao postati član Vlade, a još jučer je Ivan Penava govorio o dubokoj državi. Što kaže uoči sutrašnjeg glasanja o skidanju imuniteta glavnom tajniku stranke koju vodi?

Premijer je danas rekao ' nikad ne reci nikad', ali da za njih u ovom trenutku izvanredni izbori nisu opcija. Jesu li za vas i Domovinski pokret?

Nisu, naravno da nisu i slažem se s premijerom po tom pitanju.

Kako ćete sutra glasati kad na dnevni red dođe pitanje skidanja imuniteta Josipu Dabri?

Podijelili smo to pitanje na dvije problematike. Jedno je skidanje imuniteta zbog pokretanja kaznenog postupka za što ćemo biti - ZA. Jer kao što od početka govorimo zaista nemamo ništa protiv da neovisne pod navodnicima institucije obave svoje radnje, ustanove krivnju i sukladno tome sudovi donesu pravorijek. Međutim po pitanju druge stavke, a to je privođenje - apsolutno ćemo biti PROTIV. Jer i kako su i naši odvjetnički timovi dobro propitali situaciju stvar je vrlo jednostavna i svodi se na sljedeće: određivati pritvor nekome ima smisla i po teoriji prava četiri su neka razloga zbog kojih se pritvor radi. Znači, to nije zatvor, to je pritvor kojim privodite osumnjičenika u nakani da ne može odraditi te četiri stvari s kojima može narušiti istražne radnje i na kraju onemogućiti pravomoćnu presudu koja će biti pravedna i sukladna zakonu.

Sami ste rekli da je riječ o gruboj političkoj igri zlouporabe institucija. Je li onda to razlog za izlazak iz vladajuće većine?

Slušajući naše pravne timove, niti jedan od ta četiri zahtjeva za određivanje pritvora ne stoje. Je li Josipa Dabru treba privesti jer može utjecati na svjedoke? Nakon 40 dana mogao je što je htio. Znači, nemate taj razlog. Je li mogao pobjeći u ovih 40 dana? Mogao je.

Pa zašto se onda ovo događa?

Zato što je ovo politički montiran proces.

Od strane koga? Koga tu konkretno prozivate?

Jasno vam je da od početka pričamo da su ove snimke postojale, da su puštene namjerno kada je Josip Dabro zagrebao malo ispod površine u to što se događa unutar Hrvatskih šuma.

Je li krivite vaše partnere za to?

Jasno smo prokazali koga krivimo. Jasno smo prokazali da određena gospoda u medijskom prostoru prijete potpredsjedniku Vlade drugim snimkama. Znači, imaju ih i ucjenjuju potpredsjednika hrvatske Vlade, znači pokušavaju manipulirati s njim i to DORH- u nije sporno. Na kraju krajeva, ono što smo rekli - mogućnost ponavljanja djela gospodin Josip Dabro na tiskovnoj konferenciji jasno rekao gdje je oružje i na neki način istaknuo svoju spremnost da se podvrgne detektoru laži

Vi ste rekli zlouporaba institucija. Tko onda konkretno koristi te institucije?

Recite vi meni tko koristi institucije ako vi imate curenje informacija koncem prošlog tjedna u medijima od strane Državnog odvjetništva u Osijeku i mediji praktično rade pripremu za ono o čemu ovaj tjedan svjedočimo. I onda mi pričamo o neovisnim institucijama koje pod navodnicima su neovisne i rade svoj posao.

Duboka država kao što ste spominjali?

Možemo i konkretno o imenima, ali sam vam jučer navodio primjere. Govorio sam vam o slučaju Sanader - Hernadi, privatizacije Ine, gdje se ništa nije dogodilo. Nakon pravomoćne presude, taj isti DORH nije postupio. Govorio sam o ratnim zločinima. Konkretno, u imenima sam vam rekao i jučer. Ukoliko je Josip Dabro pod lakom LUPOM reflektora, ukoliko je to najvažniji problem Republike Hrvatske i on sam kaže ime i prezime i gdje je to automatsko naoružanje očekujem u najmanju ruku pretres tog čovjeka, kuće i privođenje njega i ispitivanje gdje je to naoružanje. Je li se to događa, hoće li se to dogoditi pa ćemo vidjeti. Ali i vi i ja smo svjedoci da je ipak smetnja Domovinskog pokreta Josip Dabro. A svi ovi drugi likovi - dakle, razaranje gradova pljačka državne imovine. To nije tema u ovoj državi. Neki tu fićukaju, vesele se, zgrču lovu. I to nije problem.

Premijer je danas signalizirao Josipu Dabri da bi bilo najbolje da vrati mandat. Jeste li s njim razgovarali? Je li to opcija?

Razgovarao sam s Dabrom. Apsolutno u kontekstu razvoja ove situacije gdje se nakon četrdeset dana kontra svim pravnim teorijama postupa prema čovjeku nakon četrdeset dana. Znači, niste ga zadržali u pritvoru prvi dan kad ste ga ispitivali nego četrdeseti dan postupate . Danas izlaze nekakve informacije o nekakvim bombama. Kakvim bombama, kakvi su to spinovi? Znači laž, čista laž.

Je li vama normalno da se uči djecu baratati bilo kakvim oružjem?

Josip Dabro je platio političku cijenu i platit će i zakonsku cijenu za radnje koje je počinio i to će sud ustanoviti i dati svoj pravorijek. Je li mi normalno, je li ja to radim, jesam li ja kao profesor u školi to ikad učio djecu? Ne, nisam, međutim, postavlja ja vama pitanje. Jučer sam davao izjavu iz Vukovara. Je li vama normalno da su gradovi i sela razoreni i da nitko nije za to odgovarao? Jer u smislu generalštaba JNA...

Ali sad smo konkretno na ovaj situaciji.

Dozvolite, je li vama normalno da se dogodi situacija da sud pravomoćno u Republici Hrvatskoj presudi Sanadera i Hernadija oko korupcije vezano za privatizaciju Ine i da se ništa ne dogodi da to isto odvjetništvo ne kaže i ne vrati stvari unazad i kaže privatizaciju poništavamo, ovo nije normalno.

Da se vratimo na temu. Čuli ste se s Josipom Dabrom. Je li opcija da on vrati mandat? Što je rekao?

Sve su opcije nama u igri. Dakle, mi kao stranka razgovaramo o svemu. Josip Dabro, integralni član Domovinskog pokreta, glavni tajnik. Nitko na njega unutar stranke nije vršio pritisak da on taj mandat vrati. On je njegov. Njemu je dao narod kad ga je izglasao i poslao u Hrvatski sabor i apsolutno u kontekstu ovakve situacije na igre i igrice pristati kao stranka nećemo.

Apsolutno se nijednog svog člana nećemo odreći, a uvijek ćemo dozvoliti da institucije rade svoj posao, da ga rade na način kako ga trebaju raditi i onda sukladno tome postupaju, ali i da rade cirkus od države i da članove Domovinskog pokreta razvlače kako god nekad nekome padne na pamet dok drugi bivaju sakriveni i zaštićeni kišobranima svoje stranačke strukture ili strukture duboke države. Apsolutno protiv toga se borim cijeli život i nastavit ću se.

Ako se vrati u Sabor je li opcija da nastavi podržavati većinu?

Hipotetska pitanja mi postavljate. Dakle, Josip Dabro je bio i ostao član Domovinskog pokreta. Dokle god je tako i dokle god postoji Domovinski pokret. Nakon unutarstranačkih izbora ono što sam govorio i komunicirao - radimo jednu uniformnu kompaktnu skupinu. To je tako bilo, tako će biti, osim ako se ne dogodi nešto što ja ne znam što mi sada zasad nije u najavi. Josip Dabro će ostati na liniji kakvu stranačka tijela odrede i ponašati se sukladno tome.

Kako ćete nastaviti funkcionirati na 75 ruku?

Saborsku većinu čini 76 ruku. Dakle, dok ne budemo imali ruku Josipa Dabre, odnosno osam ruku Domovinskog pokreta postojeća trenutačna većina zapravo ne postoji. Tih 76 ruku nema.

Znači, ovisite o volji Josipa Dabre i dogovora unutar stranke?

Ili da postavimo pitanje, možda iz drugog kuta možda malo šire i pametnije. Ili ovisimo o odlukama neovisnih institucija koje iz nekog razloga pokreću postupke na ovaj način i u ovo vrijeme i otimaju tu jednu ruku. Dalo bi se i tako gledati na ovaj predmet. Ja bih se složio da većina javnosti zapravo promatra taj slučaj kroz tu prizmu.