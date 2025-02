Dabro: 'Bombu nikad nisam dao djetetu. Jedva čekam ujutro da dođu po mene'

Državno odvjetništvo tereti bivšeg ministra poljoprivrede Josipa Dabru da je svojim ponašanjem negativno utjecao na sina. U više navrata omogućavao mu pucanje iz pištolja. Rastavljao i čistio automatsku pušku.

Uz sve to ga, sumnjaju tužitelji, snimao i davao mu upute o korištenju oružja te ga fotografirao. Zbog svega toga, Dabri je policija sedam puta bila u pretrazi. Sutra ga, prema svemu sudeći, čeka uhićenje.

Što kaže o optužbama?

Ja bombu nikada nisam bacio, a kamoli dao djetetu, tako se za RTL Danas brani bivši ministar, sada saborski zastupnik.

"Jutros sam čitao. To su notorne laži. Ne mogu komentirati slučaj. Kad vidim dijete s 12 godina i tjednici kad objavljuju konstantno da djetetu dajem bombu… ja bombu nikad u životu nisam bacio, a ne da je dajem djetetu. Bit ćemo na sudu, sud će vidjeti što je, utvrdit ćemo sve činjenice", rekao je Dabro.

Ponovio je da ne može govoriti o slučaju, jer ima uputu od policiju da ne komentira slučaj radi istrage.

Rekao je da je za to da dođe do suda pa da sud odredi je li netko u pravu ili kriv. "Postoje činjenice, trebaju dokazi. Ne bježim od odgovornosti ako je ima, ali isto tako neću bježati sutra od istražnog zatvora ali je to malo previše.

Rekao je da je spreman za istražni zatvor. "Jedva čekam da ujutro dođu po mene", rekao je Dabro.