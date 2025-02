Deseci tona infektivnog otpada u Gospiću još nisu sanirani, a Milinović umiruje: 'Pijete čistu vodu'

"Pet milijuna eura, koliko je u Fondu za Zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost godišnje predviđeno za sanaciju divljih odlagališta, za sanaciju ilegalno deponiranog medicinsko-infektivnog otpada, poput onoga u Gospiću, neće biti ni približno dovoljno", poručila je ministrica Marija Vučković danas nakon sastanka s gradonačelnikom Gospića i ličko-senjskim županom oko zbrinjavanja ilegalnog otpada s gospićkog kolodvora. Kada će i kako biti zbrinut, još uvijek nije poznato.

Po pitanju desetaka tona infektivnog medicinskog otpada ilegalno zbrinutog na gospićkom kolodvoru, a moguće i na drugim mjestima, stanovnici Gospića i dalje su zabrinuti.

"Imaju se neka saznanja da su građani išli nadležnima prije dvije-tri godine, međutim, odgovorni su rekli da je sve pod kontrolom i da je sve u redu. Ja ne vjerujem da će to biti sanirano ili uskoro sanirano jer je moje mišljenje da je toga ogromna količina", kaže Ankica Blažević iz Gospića, a njezin sugrađanin Luka Jovanović se slaže:

"To će ići jako sporo, a možda se to neće ni maknuti. Ja vjerujem da se to očistiti neće nikako temeljito ono da se baš očistilo. U to vjerujem sto posto. Previše se toga navezlo tu, tako da ništa od toga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sanaciji će se pristupiti čim se za to steknu uvjeti – obećano je danas na sastanku oko zbrinjavanja opasnog otpada, a gradonačelnik Milinović je objavio rezultate analize vode.

"Gospićanke i Gospićani, pijete čistu vodu. To je moja obveza, to sam rekao da ću istražiti. Dakle, nije radioaktivna, nema teških metala i nije kancerogena - rekao je gradonačelnik Gospića Darko Milinović (LiPO).

U Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pet milijuna eura predviđeno je za sanaciju divljih odlagališta, ali to neće biti dovoljno. Koliko će trebati – za sada se ne može procijeniti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Evidentno da je potreban značajan novac, da nadmašuje višestruko prije osigurana sredstva", sigurna je već sada Marija Vučković (HDZ), ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije i poručila da će Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije osigurat dodatna sredstva, a trošak sanacije trebali bi snositi i oni koji su prouzročili štetu:

"Kad je poznat onečišćivač, postoje situacije - o tome se kalkulira u medijima - što ako ode stečaj… Svejedno. Postoje tijela koja su zadužena za osiguranje imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske. Mi smo uvijek u koordinaciji i oni imaju svoje mehanizme i postupke koje uključuju i sud koji nastoji taj interes osigurati. Na tome se radi".

Stručnjacima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost naloženo je da izvrše kategorizaciju i karakterizaciju spornog otpada nakon čega će se odlučiti može li se takav otpad zbrinuti u Hrvatskoj i koliko će to točno stajati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kada vidimo koje su količine, koje su vrste otpada, onda će se temeljem toga po propisima vidjeti koji je najefikasniji način sanacije - kazao je direktor Fonda Luka Balen.

Izmjene zakona trebale bi dovesti do bolje buduće kontrole prekograničnog prometa, a pored inspekcijskog trebala bi se uvesti tijela i stručnog i upravnog nadzora.

"Svaki mehanizam kontrole će olakšati svim jedinicama lokalne samouprave da se taj problem razriješi, a što rigoroznija zakonska regulativa bude u ovome segmentu, to je poželjnije jedinicama lokalne samouprave jer skidaju jednim dijelom i teret sa svojih leđa - rekao je Ernest Petry (HDZ), ličko-senjski župan i domaćin sastanka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sa sastanka dužnosnika u Gospiću obećano je da će svakih 15 dana obavještavati javnost o poduzetim koracima. Gospićani će se kraj odlagališta prosvjedno ipak okupiti i ovu subotu u podne.