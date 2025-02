POTRES NA BANOVINI / Županijski centar 112 cijeli dan zaprimao prijave uznemirenih građana, dva objekata oštećena

U današnjem potresu na Banovini minimalna oštećenja pretrpjela su dva objekta, potvrdila je to za RTL Danas voditeljica Službe civilne zaštite Siska Marijana Celjak. 'Došlo je do pukotine na dimnjaku na jednoj kući, a na drugoj dva zabatna zida", rekla je Celjak. Sve službe dostupne su svim građanima I cijeli dan su na terenu, a do 14 sati u Županijskom centru 112 u Sisku zaprimljeno je 15-ak prijava. Iz Civilne zaštite potvrdili su da je struje u Sisku nestalo prije potresa. Više pogledajte u prilogu