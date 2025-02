NEKOĆ RIVALI... / Od hladnog rata do toplog prijateljstva: 'Mali korak za čovjeka, ali veliki skok za čovječanstvo'

Trump i Putin odlično slažu. Istina, Kremlj je danas rekao da im nije prihvatljiva europska vojska u Ukrajini, za što je Trump izričito jučer rekao da je pitao Putina i da je on pristao: ali to su sitnice, tko bi se sad obazirao na baš svaku malu laž. Dakle: Washington i Moskva su odjednom saveznici. Stari neprijatelji i rivali 50 godina trudili su se pokazati da su superiorni i bolji od ovog drugog. Zato su u Svemiru bili pas Lajka i Juri Gagarin, zato su Amerikanci bili na Mjesecu, zato su obje zemlje imale sjajne sportske programe, zato su se obje zemlje i nuklearno naoružale, zato danas imamo i mikrovalnu i magnetsku rezonancu. Od hladnog rata do toplog prijateljstva. Više pogledajte u prilogu…