Frano Talaja pobjednik 310. sinjske Alke! Njemu u čast bit će vatromet, a onda ide fešta!

Frano Talaja dobio je sridu u pripetavanju i pobijedio Marka Vrcu te postao 310. sinjske Alke.

Bilo je neizvjesno do zadnjeg trenutka, ali presudila je zadnja srida Talaje. Tajnik Viteškog alkarskog društva Ivan Nasić uživo u RTL-u danas komentirao je to što je prije tjedan dana Alka odgođena zbog kiše. No danas je sunce upeklo.

"Bilo je sparno i to se odrazilo na kondiciju konja i na gađanje alkara. Ove su uniforme dosta debele, nije bilo vrhunsko gađanje, ali vrhunac je bilo pripetavanje", rekao je Nasić.

Završio je svečani dio i proglašenje slavodobitnika u Sinju, alkarska povorka će na hipodromu odložiti opremu i konje. Talaji je ovo prva Alka, ali 307. prošla je u znaku pobjede na Čoji, ali je imao i pojedu na pokaznoj trki Alke u Badenu prošle godine.

Obitelj Talaja imala je alkara, njegov otac bio je dugogodišnji član momačke čete. Sad ide fešta.

"Ovo je večer slavodobitnika, današnja će Alka završiti vatrometom u 22 sata, a onda slijedi tulum kod njega doma", rekao je Nasić.

Frano Talaja pobijedio je u pripetavanju s ukupno 10 osvojenih punata, za što je dobio zlatnu plaketu Alke i zlatni prsten s hrvatskim grbom.

Nakon treće utrke alkari Marko Vrca i Frano Talaja imali su podjednak broj punata. Uslijedilo je pripetavanje. U prvom krugu pripetavanja alkar Marko Vrca pogodio je u 2, alkar Frano Talaja "u sridu", čime je Talaja postao pobjednik.

"Imao sam veliku želju jednog dana biti slavodobnik i, evo, uspio sam. Pobjedu posvećujem svojoj obitelji i mojoj kćerki Niki, vrhuncu moga postojanja", izjavio je slavodobitnik Frano Talaja nakon pobjede.

Slavodobitnika Alke Viteško alkarsko društvo nagradilo je slavodobitničkim plamencem hrvatske trobojnice kojeg je Frani Talaji na koplje privezao vojvoda Mario Šušnjara, zatim zlatnom plaketom alke i novčanim iznosom od sedam tisuća eura.

Pokrovitelj Alke, izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Tihomir Kundid, slavodobitnika je nagradio zlatnim prstenom s hrvatskim grbom i sabljom.

Njegova momka, Anđelka Vučkovića, Viteško alkarsko društvo je nagradilo zlatnom plaketom alke, dok ga je predsjednik RH darivao srebrnim prstenom s hrvatskim grbom i jataganom.

Alkar Frano Talaja rođen je 1986. u Sinju. Magistar je ekonomije – financijskog menadžmenta, a dolazi iz Brnaza. Zaposlenik je tvrtke "Vindija" d.d. iz Varaždina, u Dugopolju. Potječe iz stare alkarske obitelji u kojoj je posljednji alkar Niko bio dvostruki slavodobitnik. Franin pradjed čije ime nosi i djed Ante bili su alkarski momci, a otac Draško dugogodišnji alkarski momak i zamjenik harambaše.

Kao pratitelj barjaka debitirao je na 295. Sinjskoj alci, a kao alkar kopljanik 2017.