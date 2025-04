POSLJEDNJE ZBOGOM PAPI FRANJI / Evo kako izgleda trg sv. Petra nakon papinog ispraćaja?

Reporterka Ivana Ivanda Rožić U Vatikanu je otkad je papa preminuo. Svakog dana, kazala je, tu je bilo sve više i više ljudi. A onda danas na posljednjem ispraćaju više od 200 tisuća ljudi, a pretpostavlja se i više od 250 tisuća ljudi.

"Sada, oko 16.30 sati to nije više dupkom ispunjen trg kao što je bio i tada, ali i dalje dolaze vjernici jer se bazilika otvorila i hodočasnici mogu i dalje posjetiti. Sada slijede konklave koje moraju početi između 15 i 20 dana od smrti pape. Na konklavama se okupljaju svi kardinali koji su mlađi od 80 godina. Oni imaju pravo birati papu. Pretpostavlja se da će, da to neće poprilično dugo trajati i obično se papa izabere unutar konklava. Gotovo nikad u povijesti se nije dogodilo da je Papa bio izabran izvan konklava. Ovdje se inače nalazi zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić i on će, naravno, biti ovdje sve dok se ne izabere papa", izvijestila je reporterka