Black Hawkom donijeli srce za mladog pacijenta: 'Njegovo stanje bilo je vrlo teško i ozbiljno'

Nova uspješna akcija hitnog prijevoza organa za transplantaciju - vojni helikopter Black Hawk jutros oko 8 sati je u zagrebačkoj bolnici Dubrava ukrcao transplantacijski tim s kojim je odmah poletio za Zadar. Nakon uspješne operacije, sa srcem za transplantaciju, hitno su odletjeli natrag u Zagreb na helidrom KB Dubrave, gdje je helikopter sletio malo prije 14 sati.

Prema posljednjim informacijama, transplantacija srca u KBC-u Zagreb je oko 19 sati u srijedu bila pri samom kraju.

Uživo smo u RTL-u Danas razgovarali s dr. Karlom Urodom, specijalistom anestezije reanimacije i intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb, koji je rekao kako je zahvaljujući plemenitosti obitelji donora srce stiglo u KBC Zagreb, a da je primatelj mlađe životne dobi dobio je svoje novo srce.

"Operacija je pri završetku, pacijent je stabilno. Čeka ga dug oporavak, ali sada je najvažnije da transplantacija uspješno završi", rekao je dr. Uroda.

Dodao je kako pacijenti na listi čekanja u okviru Eurotransplanta za organe čekaju relativno kratko, a ovaj primatelj čekao je manje od mjesec dana. "Kao i svi koji čekaju transplantaciju, imao je vrlo teško i ozbiljno stanje, a transplantacija je bila njegova glavna šansa za oporavak", naveo je.

Nakon završetka operacije pacijent ide u intenzivnu njegu, oporavljat će se tjednima, možda i mjesecima.

Sve je počelo dan ranije, kada je oko 19 sati stigla ponuda za donatorsko srce. Tijekom noći sve je organizirano kako bi srce uspješno stiglo od donora do primatelja. S obzirom na udaljenost, prijevoz helikopterom Black Hawk bio je najbolja opcija.

U KBC-u Zagreb ove je godine obavljeno 62 transplantacije, od čega 12 transplantacija srca.