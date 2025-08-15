Bilandžić o sastanku Trumpa i Putina na Aljasci: 'Tri su moguća ishoda, a svi su predvidivi'

Američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin uskoro se sastaju na samitu u Aljasci gdje će razgovarati o ratu u Ukrajini. Bit će to njihov prvi susret u šest godina. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je isključen iz razgovora, upozorio je da će odluke koje donesu bez njegove prisutnosti biti besmislene. Sastanak bi trebao početi u 21.00 po srednjoeuropskom vremenu, a potom se očekuje zajednička press konferencija.

Goruću temu za RTL Danas je komentirao stručnjak za sigurnost, Mirko Bilandžić. Prvi susret američkog i ruskog nakon početka rata u Ukrajini, Bilandžić naziva “iznenađenjem samim po sebi”. Prema njegovim riječima, ovaj sastanak predstavlja odmak od dosadašnje retorike u kojoj su se dvije zemlje međusobno proglasile “neprijateljem broj jedan”.

“Riječ je o nastavku jedne konstruktivne opcije dijaloga između dviju supersila koja se događa posljednjih mjeseci, a koja uključuje i niz pitanja izvan samog ukrajinskog rata”, ističe Bilandžić.

Prema Bilandžiću, moguća su tri, u potpunosti predvidiva, ishoda večerašnjeg summita. Prvi je da sastanak završi bez ikakvog konkretnog rezultata. Drugi je da Rusija odbije američke zahtjeve, što bi Washington potom iskoristio za daljnju izolaciju Moskve, uvođenje dodatnih sankcija i nastavak potpore Ukrajini. Treći ishod, koji Bilandžić smatra najlošijim, bio bi dogovor o primirju i prekidu oružanih djelovanja, uz priznavanje okupiranih teritorija i rezultata rata.

“Već smo platili ozbiljnu cijenu”

Bilandžić podsjeća da rat u Ukrajini nije donio samo razaranje te zemlje i, prema procjenama, milijun i pol stradalih, nego i “kršenje međunarodnog prava, povratak hladnoratovskih obrazaca i rušenje postojećeg globalnog poretka”.

“Ono što se može dogoditi kao ‘cijena’ primirja jest priznavanje rezultata okupacije, čime bi vojni gubitnici postali strateški politički pobjednici. Time bi se legitimirala agresija i omogućilo Rusiji da zauzme poziciju bivšeg Sovjetskog Saveza u rješavanju kriznih žarišta diljem svijeta”, upozorava.

Govoreći o najavljenom sastanku Donalda Trumpa s Volodimirom Zelenskim, Bilandžić smatra da bi takav susret imao smisla samo ako je rusko-američki dogovor već postignut – i to na štetu Ukrajine.

“To bi značilo priznanje rezultata dosadašnje ruske okupacije i korištenje sastanka kao instrumenta uvjeravanja ukrajinskog predsjednika da to prihvati. Time bi od nacionalnog heroja postao izdajnik vlastite domovine”, kaže.

O samoj dinamici večerašnjeg summita, Bilandžić kaže: “Kod predsjednika Trumpa jedino što je predvidivo jest njegova nepredvidivost.” S druge strane, Putina opisuje kao hladnog i nepopustljivog, vođenog detaljnim obavještajnim analizama svog sugovornika.

Ako ishod summita bude primirje uz priznanje okupiranih teritorija, Bilandžić upozorava na opasnu poruku svijetu: “Legitimacija sile, agresije i kršenja međunarodnog prava. Pojednostavljeno – moćni rade što žele, a mali i nemoćni izvršavaju ono što moraju, u skladu s interesima moćnih.”