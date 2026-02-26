Analitičari razjasnili fenomen 'preletača' u hrvatskoj politici: 'Postoji jedna velika razlika'

Reakcije ne prestaju nakon što je bivša SDP-ovka pridružila vladajućoj većini, a dok oporba optužuje "žetončiće" za oblik političke korupcije, iz HDZ-a odgovaraju da nitko nije prisiljen na kavu i u većinu svatko je dobrodošao.

Evo što o praksi koja je posljednjih godina postala dio hrvatske politike kaže politički analitičar, bivši premijerov savjetnik Krešimir Macan, a što politolog i profesor s Katoličkog sveučilišta Jakov Žižić.

"To je nešto što je realnost u našem političkom sustavu, ali ne samo u našem. To je realno u svim političkim sustavima da imate tzv. preletače. Jedino u većinskom sustavu kada između dva kandidata birate jednoga onda znate kome ste dali glas. Mi imamo isključivo proporcionalni sustav u kojem de facto predsjednici stranaka namještaju tko će ući, kako će ući i ne možete nikada reći "ej, ja sam tebi dao glas". Dali ste možda stranki i koaliciji, ali nikad osobi. Tako da je i to jedna velika razlika. Osobni je mandat, ali nikada niste glasali za osobu, jedino ako ste preferencijalno zaokružili neku osobu, što je isto novost", komentirao je Krešimir Macan.

"Postupak gospođe Ban će jedan dio ljudi, naročito njezini bivši stranački kolege, osuditi kao stranačku prevaru. Međutim, dobar dio birača, naročito u Međimurju i Čakovcu će smatrati da je to korisno za njezinu izbornu jedinicu, za njezine birače jer će tako usmjeriti novac iz državnog proračuna u neke investicije i projekte na lokalnoj razini. Tako da ta mišljenja će biti podvojena. Nema apsolutnog mišljenja koje će prevladati", kaže Jakov Žižić.