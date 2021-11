Matija Posavec, bivši župan Međimurske županije koji je podnio ostavku nakon optužnice za primanje mita i činjenice da je sam čin dogovaranja mita od 10 tisuća kuna snimljen, na ponovljenim izborima za župana žestoko je porazio konkurenciju. Osvojio je impresivnih 79,1 posto glasova (odnosno glasove 21.847 građana).

S obzirom da činjenica da je uhvaćen u koruptivnoj akciji ni na koji način nije utjecala na njegovu popularnost u Međimurskoj županiji zaredale su se brojne analize „fenomena“ Posavec. Dio analitičara upozoravao je da jake stranke, HDZ i SDP, nisu niti istaknule protukandidate u ovim izborima, da su, na neki način, unaprijed pustile da Posavec ponovno pobijedi, no, najviše je onih koji propituju kako je moguće da „narod“, da Međimurci, opraštaju Matiji Posavcu ono što je snimljeno, dogovaranje mita. Net.hr je nakon prvih spekulacija o mogućoj Posavčevoj kandidaturi pisao o tome kako bi bilo štetno da se on ponovno kandidira.

Sam Matija Posavec u prvim izjavama nakon pobjede odlučio je svoj uspjeh interpretirati kao svojevrsni dokaz svoje nevinosti, kao da su ga građani svojim glasovima oprali od optužnice za primanje mita. „Ovo nije moja pobjeda, ovo je pobjeda građana Međimurja, pobjeda onih koji su vjerovali u mene i koji su me podržavali i motivirali da se kandidiram.“, izjavio je Posavec i tako i dopustio da njegov krimen koji je još pod istragom postane „općenarodni“, odnosno, da ga se tretira kao „narodu prihvatljivog“.

Sitne i krupne ribe

Činjenica jest da Matija Posavec nije pravomoćno osuđen za korupciju, ali optužnica je podignuta i postoje vrlo uvjerljivi dokazi, no, mnogi mu kao olakotnu okolnost uzimaju visinu mita, odnosno, smatraju da su građani bili skloni oprostiti Posavcu 10 tisuća kuna zbog toga jer u Hrvatskoj ne stradavaju mnogo „krupnije ribe“, oni koji uzimaju milijune.

„Matija Posavec se uopće nije smio kandidirati. Da je odgovoran građanin, političar, ne bi se niti upustio u ovo, pa se sad sve to skupa interpretira kao da Međimurci ne razumiju problem korupcije.“, kaže u razgovoru za Net.hr Viktor Šimunić, gradonačelnik Oroslavja, poznati borac protiv korupcije u lokalnoj upravi koji je prijavio pokušaj političke trgovine, poznatiji kao afera „Kaj bi ti štel?“.

„Da, ulovili ste me s prstima u pekmezu i povlačim se. Nema to veze je li 10 tisuća ili 100 tisuća. To je nedopustivo.Tako je on trebao odmah reagirati. Ali na žalost on nije imao političke snage za takav potez i sada gledamo i slušamo sva ta opravdanja i relativiziranja.“, kaže Viktor Šimunić.

„Posavec je samo zaplovio na valu onog što proživljavamo u Hrvatskoj. A to je opravdavanje mita i podmićivanja. I u slučaju moje prijave institucije su zaključile da se čin korupcije nije još dogodio i ne smatraju da bi ikoga trebalo kazniti. Dakle, i u mom slučaju i u mnogim drugim slučajevima pravosuđe šalje poruke da priprema korupcije nije kažnjiva. Pazite samo da vas ne ulove u kasnijoj fazi. I politika šalje kontradiktorne poruke. Ovo može, ono ne može.

Ako su njihovi, onda treba čekati pravomoćnu presudu itd. Pojednostavljeno rečeno, država u Hrvatskoj šalje građanima poruke da podmićivanje nije zločin. U tim uvjetima se ne trebamo čuditi ni Međimurcima. Nakon desetljeća relativiziranja kada mito može, a kada možda ne može…Nitko više ne vjeruje ni pravosuđu, niti bilo kojoj instituciji. To je žalosno. Za ovaj slučaj u Međimurju odgovoran je i Posavec ali i cijeli državni sustav jer desetljećima nije u stanju uspostaviti prave mehanizme borbe protiv korupcije.“, komentira za Net.hr Viktor Šimunić.

'Ne postoji nebitno koruptivno djelo'

I Dalija Orešković, saborska zastupnica, dugogodišnja šefica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i borkinja protiv korupcije u Hrvatskoj, rezolutno odgovara na pitanje je li Posavec dobro odlučio kada se kandidirao s teretom optužnice.

„Ne, on se nije smio kandidirati. Sva ova opravdanja da je to učinio na molbu građana su krajnje neprimjerena.“, kaže u kratkom razgovoru za Net.hr Dalija Orešković.

„Važno je da govorimo kako funkcionira sustav i kakva je svijest građana, birača. Mi kao država još nismo dosegli razinu principijelnog i dosljednog odnosa prema korupciji. Naravno, da mi možemo razlikovati korupciju prema težini ili kvantiteti, je li netko stekao 10 tisuća ili 10 milijuna kuna, ali tu može postojati samo razlika u težini sankcije. Blaži oblik korupcije može biti blaže kažnjen, a teži jače, ali što se tiče osude same srži koruptivnog djela – ne postoji nebitno koruptivno djelo. Svaki oblik korupcije je neprihvatljiv, društveno štetan i kao takav zaslužuje nedvosmislenu osudu javnosti. A mi, na žalost, još nismo dosegli takvu razinu razumijevanja problema.“, komentira Dalija Orešković.

Ona smatra da je to posljedica nataloženih problema iz nekoliko desetljeća vladavine HDZ-a u kojima se HDZ ponašao po sistemu „ja mogu što hoću“, a i pojedini dužnosnici SDP-a su svojim postupcima pokazivali da bi htjeli biti „mali HDZ“. „Nisu izgrađene neovisne, jake državne institucije koje bi trebale biti predvodnici u borbi protiv korupcije. Ako je i bilo pokušaja, podmetali su se klipovi. Bojim se da se ovog statusa Hrvatske kao zemlje s visokom korupcijom nećemo moći riješiti sve do narednih parlamentarnih izbora kada bi trebala pobijediti politička opcija koja će biti spremna izgraditi neovisne institucije.“, kaže Orešković.

Dalija Orešković misli da je pogrešno opravdavati glasove Međimuraca kao „opravdani“ otpor prema nacionalnoj vlasti ili pravosuđu koje ne želi hvatati one koji kradu milijune nego nezavisnog Posavca za „samo“ 10 tisuća kuna.

„Želimo li mi stvoriti pravednu državu, nema opravdanja ni za kakav čin korupcije. To je kao da kažete da je jabuka malo trula. Građanima je usađeno uvjerenje da se ne može bez mita i korupcije, da se sve mora preko reda i veze, jer oni s vrha žele da tako bude. U tom sustavu vrijednosti koje se emitiraju s vrha onda i građani lakše opravdavaju njihove koruptivne akcije. Tako se zadnjih 30 godina stvarao vrijednosni sklop koji nas je urušio kao društvo. HDZ male ljude kupuje na malo, zato da bi oni na vrhu mogli grabiti na veliko. Ali nije rješenje da građani toleriraju tu tzv. malu korupciju. Izlaz iz toga stanja je odlučan otpor svakom obliku korupcije.“, zaključuje u razgovoru za Net.hr Dalija Orešković.