Užas u Kutjevu, radni stroj se zabio u kuću! Ima ozlijeđenih

Iz Operativno-komunikacijskog centra policije PU požeško-slavonske izvijestili su o nesreći koja se dogodila pri izlijetanju radnog stroja.

"U Kutjevu, u Ulici Vinkomir došlo je do slijetanja radnog stroja koji je udario u kuću", priopćila je policija.

U nesreći je jedna osoba ozlijeđena, a očevid je u tijeku.

POGLEDAJTE VIDEO: RTL Danas doznaje: Policija nezakonito prisluškivala Milanovićevu kandidatkinju za Vrhovni sud!