Ukrajinac se tukao s trojicom Francuza pred klubom, jednog udario razbijenom bocom

Zadarska policija uhitila je državljana Ukrajine (30) kojeg sumnjiči za dva napada u Zadru u kojima su ozlijeđeni francuski i poljski državljanin.

Prvi napad dogodio se u srijedu u jutarnjim satima u Zadru kada je četvero mladića sudjelovalo u tučnjavi ispred ugostiteljskoj objekta na Obali kralja Tomislava.

Sumnja se da su se u ranojutarnjim satima sukobili 30-godišnjak iz Ukrajine i još trojica Francuza. Tom je prilikom Ukrajinac razbijenom bocom napao 25-godišnjeg Francuza kojem je pomoć pružena u zadarskoj bolnici.

Osumnjičen i za ozljeđivanje Poljaka

Utvrđeno je da je u napadu zadobio lakše tjelesne ozljede.

Policije će protiv trojice Francuza podnijeti optužni prijedlog zbog drskog i nepristojnog ponašanja, dok će protiv Ukrajinca podići kaznenu prijavu zbog kaznenog djela teške tjelesne ozljede u pokušaju.

Tijekom istrage, policija je Ukrajinca povezala s još jednim napadom i nanošenjem teške tjelesne ozljede. Sumnjaju da je 18. srpnja na predjelu Kolovara u Zadru fizički napao državljana Poljske (22), koji je teško ozlijeđen.

Osumnjičeni je po dovršetku kriminalističkog istraživanja u srijedu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, a kaznena prijava je dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.