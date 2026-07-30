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KRVAVI OBRAČUNI U ZADRU /

Ukrajinac se tukao s trojicom Francuza pred klubom, jednog udario razbijenom bocom

Ukrajinac se tukao s trojicom Francuza pred klubom, jednog udario razbijenom bocom
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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Policija ga sumnjiči i za napad na Poljaka

30.7.2026.
16:30
Dunja Stanković
Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija
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Zadarska policija uhitila je državljana Ukrajine (30) kojeg sumnjiči za dva napada u Zadru u kojima su ozlijeđeni francuski i poljski državljanin. 

Prvi napad dogodio se u srijedu u jutarnjim satima u Zadru kada je četvero mladića sudjelovalo u tučnjavi ispred ugostiteljskoj objekta na Obali kralja Tomislava.

Sumnja se da su se u ranojutarnjim satima sukobili 30-godišnjak iz Ukrajine i još trojica Francuza. Tom je prilikom Ukrajinac razbijenom bocom napao 25-godišnjeg Francuza kojem je pomoć pružena u zadarskoj bolnici. 

Osumnjičen i za ozljeđivanje Poljaka

Utvrđeno je da je u napadu zadobio lakše tjelesne ozljede. 

Policije će protiv trojice Francuza podnijeti optužni prijedlog zbog drskog i nepristojnog ponašanja, dok će protiv Ukrajinca podići kaznenu prijavu zbog kaznenog djela teške tjelesne ozljede u pokušaju. 

Tijekom istrage, policija je Ukrajinca povezala s još jednim napadom i nanošenjem teške tjelesne ozljede. Sumnjaju da je 18. srpnja na predjelu Kolovara u Zadru fizički napao državljana Poljske (22), koji je teško ozlijeđen. 

Osumnjičeni je po dovršetku kriminalističkog istraživanja u srijedu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, a kaznena prijava je dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.

ZadarNapadOzljedaPolicijaUkrajinac
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