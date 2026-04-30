APEL POLICIJE /

Potraga za Romeom (14): U Splitu nestao dječak iz Rijeke

Foto: Nestali.hr

30.4.2026.
13:01
Dunja Stanković
Dječak iz Rijeke Romeo Fischer nestao je prošloga vikenda u Splitu i od tad mu se gubi svaki trag. 

Dječak smeđe kose i smeđih očiju rođen 2012. godine zadnji je put viđen u subotu. Detalji nestanka nisu razjašnjeni, no njegovo ime i fotografija uvršteni su u nacionalnu evidenciju nestalih osoba. 

Nestanak vodi primorsko-goranska policija. 

Policija poziva građane koji bi pomogli pomoći u njegovu pronalasku da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu 192. 

Korisne informacije mogu podijeliti i putem e-maila [email protected].

