Stanari razbijali vrata dok je buktinja gutala stan: 'Nije se moglo disati'

"Oni koji su prvi primijetili vatru pokušali su ući unutra. Dozivali su, ali nitko se nije odazivao. Čuo sam da su pokušali i razbiti vrata kako bi pomogli, no unutra je bila tolika količina dima da se nitko nije usudio zakoračiti. Jednostavno se nije moglo disati", kazao je za Slobodnu Dalmaciju jedan od stanara zgrade u Splitu u kojoj je večeras izbio požar.

Gorio je stan u Doverskoj ulici na broju 22 na Mertojaku. Vatrogasci su dojavu dobili u 19.23 sati, nakon čega su na teren upućene sve žurne službe, uključujući i policija.

Panika je, kažu svjedoci, nastala kada se gusti crni dio krenuo širiti hodnicima. Nekoliko stanara je pokušalo provjeriti ima li koga u stanu kojeg je zahvatila vatra prije dolaska vatrogasaca.

Brzo je ugašen

Buktinju je pokušalo obuzeti deset vatrogasaca Javne vatrogasne postaje s tri vozila te tri vatrogasca DVD-a Split. U međuvremenu je potvrđeno da je požar lokaliziran.

"Reagirali smo dosta brzo. Od dojave nam je trebalo svega pola sata da lokaliziramo požar i u potpunosti ga ugasimo", poručio je za Slobodnu zapovjednik smjene JVP-a Split Joško Šustić. Napomenuo je da tijekom pretrage stana i evakuacije zgrade nisu pronašli ozlijeđene.

"Prema našim informacijama, nitko nije bio ugrožen. Svi stanari su na broju i na sigurnom", zaključio je zapovjednik.

Stanari kažu da su zgradu napustili u svega par minuta. "Čovjek u takvim situacijama samo uzme ono najosnovnije i bježi, nadajući se najboljem", kazao je svjedok i pohvalio reakciju policije i vatrogasaca.

