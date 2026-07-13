U Šibeniku se potukla dvojica Filipinaca, policija objavila kako je krenuo sukob

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Teška tjelesna ozljeda, šibenska policija provela je kriminalističko istraživanje nad dvojicom Filipinaca koji su se u subotu navečer potukli u Šibeniku.

Riječ je o 42-godišnjaku i godinu starijem sunarodnjaku koji su se u Ulici Ivana Gundulića prvo verbalno, a onda i fizički sukobili.

Starijem Filipincu su u šibenskoj Općoj bolnici ustanovljene teške tjelesne ozljede, a 42-godišnjak je prošao s lakšim ozljedama.

Osumnjičeni 42-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu.

Drugi Filipinac je zbog počinjena prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, uz optužni prijedlog doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku, izvijestila je policija.