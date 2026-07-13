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OBOJICA SU OZLIJEĐENI /

U Šibeniku se potukla dvojica Filipinaca, policija objavila kako je krenuo sukob

U Šibeniku se potukla dvojica Filipinaca, policija objavila kako je krenuo sukob
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Starijem Filipincu su u šibenskoj Općoj bolnici ustanovljene teške tjelesne ozljede, a 42-godišnjak je prošao s lakšim ozljedama

13.7.2026.
10:15
Dunja Stanković
Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Teška tjelesna ozljeda, šibenska policija provela je kriminalističko istraživanje nad dvojicom Filipinaca koji su se u subotu navečer potukli u Šibeniku. 

Riječ je o 42-godišnjaku i godinu starijem sunarodnjaku koji su se u Ulici Ivana Gundulića prvo verbalno, a onda i fizički sukobili. 

Starijem Filipincu su u šibenskoj Općoj bolnici ustanovljene teške tjelesne ozljede, a 42-godišnjak je prošao s lakšim ozljedama. 

Osumnjičeni 42-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu. 

Drugi Filipinac je zbog počinjena prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, uz optužni prijedlog doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku, izvijestila je policija.

šibenikFilipinciTučaPolicija
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