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TRAGEDIJA U ŠIBENIKU /

Žena utopila se na plaži Banj: Policija provela očevid

Žena utopila se na plaži Banj: Policija provela očevid
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija

Policija će o događaju dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku

3.7.2026.
13:35
Jaga Komazec
Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija
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Na plaži Banj u Šibeniku u srijedu poslijepodne utopila se žena (72), izvijestila je šibenska policija.

Policija je dojavu o utapanju zaprimila 2. srpnja u poslijepodnevnim satima. Nakon očevida, na tijelu žene nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na to da je smrt posljedica kaznenog djela.

Tijelo je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice u Šibeniku.

Policija će o događaju dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

šibenikPlažaBanjUtapanje
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