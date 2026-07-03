Žena utopila se na plaži Banj: Policija provela očevid

Na plaži Banj u Šibeniku u srijedu poslijepodne utopila se žena (72), izvijestila je šibenska policija.

Policija je dojavu o utapanju zaprimila 2. srpnja u poslijepodnevnim satima. Nakon očevida, na tijelu žene nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na to da je smrt posljedica kaznenog djela.

Tijelo je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice u Šibeniku.

Policija će o događaju dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.