Žena utopila se na plaži Banj: Policija provela očevid

'MINUS JEDNA ŠAPA' /
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Policija će o događaju dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku
Na plaži Banj u Šibeniku u srijedu poslijepodne utopila se žena (72), izvijestila je šibenska policija.
Policija je dojavu o utapanju zaprimila 2. srpnja u poslijepodnevnim satima. Nakon očevida, na tijelu žene nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na to da je smrt posljedica kaznenog djela.
Tijelo je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice u Šibeniku.
Policija će o događaju dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.