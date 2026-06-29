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KOD ŽITNJAKA /

Sudar na Slavonskoj aveniji, stigla je i policija: Jedna osoba ozlijeđena je

Čitateljica je kraj mjesta nesreće prošla nešto iza 20 sati

29.6.2026.
20:32
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Net.hr/Čitatelj
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Čitateljica portala Net.hr poslala nam je snimku prometne nesreće na Slavonskoj aveniji u Zagrebu. 

Na snimci se vidi osobni automobil i kamion kako stoje u lijevoj traci avenije kod Žitnjaka u smjeru istoka. Na terenu su i policija i vučna služba. 

Promet se odvija lijevom prometnom trakom. "Prošli smo pokraj mjesta nesreće bez problema, ne stvara se nikakva gužva", rekla nam je čitateljica. Kaže da je prolazila tim putem oko 19.15 sati.

Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da su dojavu o nesreći zaprimili u 18.33 sati. 

"U nesreći su sudjelovali osobno i teretno vozilo. Jedna osoba je ozlijeđena te je prevezena u Kliničku bolnicu Dubrava", potvrdili su za Net.hr iz zagrebačke policije. 

 

Prometna NesrećaSlavonska Avenija
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