Među ozlijeđenima i djeca: Vozač autom prešao u suprotni trak i izazvao sudar

U prometnoj nesreći u subotu popodne u koprivničkom prigradskom naselju Reka, dvije su osobe teško, tri lakše ozlijeđene, a među njima su i djeca, izvijestili su u nedjelju iz Policijske uprave koprivničko- križevačke.

Nesreća se dogodila jučer oko 17.30 sati u Ulici Stjepana Radića kada je 28-godišnji vozač osobnog automobila koprivničkih registracijskih oznaka, zbog neprilagođene brzine, prešao na suprotni prometni trak i sudario se s automobilom kojim je iz suprotnog smjera upravljao 26-godišnji vozač.

Teško su ozlijeđeni 28-godišnji vozač i devetogodišnje dijete koje se nalazilo u njegovu vozilu, dok su lakše ozlijeđeni sedmogodišnje i trogodišnje dijete iz istog automobila te 26-godišnji vozač drugog vozila.

Detalji očevida

Policija je utvrdila da je vozač koji je prouzročio nesreću imao 0,38 promila alkohola u organizmu, a u koprivničkoj Općoj bolnici izvađena mu je krv i urin radi utvrđivanja točne koncentracije alkohola.

Sudar se dogodio na državnoj cesti koja povezuje Koprivnicu i Križevce, a prolazi kroz naseljena mjesta.

Unatoč tome što je policija postavila nekoliko kamera za nadzor brizne, još uvijek često izlazi na očevide zbog toga što vozači ne poštuju znakove ograničenja brzine. Odnosno, dobro znaju gdje se nalaze kamere pa nakon što ih prođu ponovno stisnu papučicu gasa dovodeći tako druge i sebe u opasnost.

