FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SUDAR U ZAGORJU /

Među ozlijeđenima i djeca: Vozač autom prešao u suprotni trak i izazvao sudar

Među ozlijeđenima i djeca: Vozač autom prešao u suprotni trak i izazvao sudar
×
Foto: Damir Spehar/PIXSELL/ilustracija

Sudar se dogodio na državnoj cesti koja povezuje Koprivnicu i Križevce, a prolazi kroz naseljena mjesta

10.5.2026.
13:36
Hina
Damir Spehar/PIXSELL/ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

U prometnoj nesreći u subotu popodne u koprivničkom prigradskom naselju Reka, dvije su osobe teško, tri lakše ozlijeđene, a među njima su i djeca, izvijestili su u nedjelju iz Policijske uprave koprivničko- križevačke.

Nesreća se dogodila jučer oko 17.30 sati u Ulici Stjepana Radića kada je 28-godišnji vozač osobnog automobila koprivničkih registracijskih oznaka, zbog neprilagođene brzine, prešao na suprotni prometni trak i sudario se s automobilom kojim je iz suprotnog smjera upravljao 26-godišnji vozač.

Teško su ozlijeđeni 28-godišnji vozač i devetogodišnje dijete koje se nalazilo u njegovu vozilu, dok su lakše ozlijeđeni sedmogodišnje i trogodišnje dijete iz istog automobila te 26-godišnji vozač drugog vozila.

Detalji očevida

Policija je utvrdila da je vozač koji je prouzročio nesreću imao 0,38 promila alkohola u organizmu, a u koprivničkoj Općoj bolnici izvađena mu je krv i urin radi utvrđivanja točne koncentracije alkohola.

Sudar se dogodio na državnoj cesti koja povezuje Koprivnicu i Križevce, a prolazi kroz naseljena mjesta.

Unatoč tome što je policija postavila nekoliko kamera za nadzor brizne, još uvijek često izlazi na očevide zbog toga što vozači ne poštuju znakove ograničenja brzine. Odnosno, dobro znaju gdje se nalaze kamere pa nakon što ih prođu ponovno stisnu papučicu gasa dovodeći tako druge i sebe u opasnost.

POGLEDAJTE VIDEO: Teška nesreća na A1 kod Karlovca: Prevrnuo se kamion, nastala kolona od šest kilometara

Prometna NesrećaKoprivnica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike