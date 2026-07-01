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Strašna nesreća kod Varaždina: Muškarac pao pod traktor i preminuo

Strašna nesreća kod Varaždina: Muškarac pao pod traktor i preminuo
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Foto: ilustracija: Damir Spehar/PIXSELL

Vozač je preko lijeve bočne strane ispao iz vozila i pao pod prednji lijevi kotač traktora, pri čemu je smrtno stradao

1.7.2026.
10:24
Hina
ilustracija: Damir Spehar/PIXSELL
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Muškarac je smrtno stradao u utorak ujutro u Sračincu nakon što je pao pod traktor kojim je upravljao, izvijestila je u srijedu varaždinska policija.

Nesreća se dogodila oko 6,15 sati u Ulici Đure Kuhara, gdje je 71-godišnjak upravljao traktorom s priključenom roto kosom – malčerom, krećući se u smjeru Novoveške ulice.

Prema policijskim informacijama, iz zasad neutvrđenih razloga skrenuo je ulijevo na suprotnu prometnu traku te kotačima naletio na rubni kamen.

Pao pod prednji lijevi kotač 

Traktor se potom nastavio kretati travnatom površinom, dok je vozač preko lijeve bočne strane ispao iz vozila i pao pod prednji lijevi kotač traktora, pri čemu je smrtno stradao.

Tijelo preminulog prevezeno je na Odjel patologije Opća bolnica Varaždin, a policija nastavlja utvrđivati okolnosti nesreće.

TraktorNesrećaSračinec
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