Otac traktorom pregazio sina starog godinu u pol dana: Bore mu se za život
Pokrenuo je traktor s namjerom da na njega prikvači stroj, uslijedio je vrisak
Liječnici se bore za život dječaka starog godinu i pol dana nakon što ga je otac nehotice pregazio traktorom u naselju u blizini Beograda.
Sve se dogodilo u utorak oko 18 sati u dvorištu obiteljske kuće. Otac djeteta pokrenuo je traktor s namjerom da na njega prikvači stroj.
U tom trenutku, pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, mališan se našao u blizini teškog vozila.
Otac, ne primjećujući sina, vozio je traktor i pregazio ga.
Kako doznaje Telegraf.rs, u trenutku nesreće s dječakom su bili otac i djed.
"Sve se dogodilo u sekundi. Otac je samo htio spojiti stroj, nitko nije vidio kada se dječak prišuljao vozilu. Uslijedio je vrisak, a obitelj je odmah skočila pomoći djetetu", rekao je izvor blizak istrazi.
Ozlijeđeni dječak prvo je hitno prevezen u lokalni dom zdravlja, odakle je s teškim ozljedama prebačen u bolnicu.
Policija je na mjestu događaja provela očevid kako bi utvrdila sve okolnosti ove strašne nesreće koja je Grocku podigla na noge.