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UŽAS U SRBIJI /

Otac traktorom pregazio sina starog godinu u pol dana: Bore mu se za život

Otac traktorom pregazio sina starog godinu u pol dana: Bore mu se za život
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Foto: Shutterstock

Pokrenuo je traktor s namjerom da na njega prikvači stroj, uslijedio je vrisak

24.6.2026.
9:25
danas.hr
Shutterstock
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Liječnici se bore za život dječaka starog godinu i pol dana nakon što ga je otac nehotice pregazio traktorom u naselju u blizini Beograda

Sve se dogodilo u utorak oko 18 sati u dvorištu obiteljske kuće. Otac djeteta pokrenuo je traktor s namjerom da na njega prikvači stroj.

U tom trenutku, pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, mališan se našao u blizini teškog vozila.

Otac, ne primjećujući sina, vozio je traktor i pregazio ga.

Kako doznaje Telegraf.rs, u trenutku nesreće s dječakom su bili otac i djed.

"Sve se dogodilo u sekundi. Otac je samo htio spojiti stroj, nitko nije vidio kada se dječak prišuljao vozilu. Uslijedio je vrisak, a obitelj je odmah skočila pomoći djetetu", rekao je izvor blizak istrazi.

Ozlijeđeni dječak prvo je hitno prevezen u lokalni dom zdravlja, odakle je s teškim ozljedama prebačen u bolnicu.

Policija je na mjestu događaja provela očevid kako bi utvrdila sve okolnosti ove strašne nesreće koja je Grocku podigla na noge.

TraktorNesreĆaBeogradSrbija
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