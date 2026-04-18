KOD BJELOVARA /

Žena zamalo ostala bez 95.000 eura: Susjeda je spasila jednim potezom

Žena zamalo ostala bez 95.000 eura: Susjeda je spasila jednim potezom
Foto: Shutterstock

Prijevara je spriječena zahvaljujući susjedi koja je preuzela telefonski poziv i prekinula komunikaciju s prevarantom, nakon čega je 74-godišnjakinja kontaktiranjem drugog člana obitelji utvrdila da se radi o prijevari

18.4.2026.
12:22
Hina
Bjelovarsko-bilogorska policija objavila je u subotu da je spriječen pokušaj telefonske prijevare u kojoj se nepoznata osoba lažno predstavila kao liječnik, te od 74-godišnjakinje tražila 95.000 eura za navodnu hitnu operaciju člana obitelji.

Do incidenta je došlo u utorak, 14. travnja, kada je nepoznata muška osoba kontaktirala žrtvu u više navrata, tvrdeći da joj je član uže obitelji teško ozlijeđen nakon pada niz stepenice, te da je za operativni zahvat potrebno hitno uplatiti navedeni iznos.

Prijevara je spriječena zahvaljujući susjedi koja je preuzela telefonski poziv i prekinula komunikaciju s prevarantom, nakon čega je 74-godišnjakinja kontaktiranjem drugog člana obitelji utvrdila da se radi o prijevari.

Policija upozorava 

Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska upozorila je da počinitelji ovakvih prijevara najčešće ciljaju starije osobe i iskorištavaju njihovu zabrinutost i osjećaj hitnosti, te pozvala građane da o svakom sumnjivu pozivu obavijeste policiju i da o ovakvim prijevarama informiraju starije članove obitelji.

Policija savjetuje da se pri sumnjivim pozivima odmah prekine komunikacija, provjere informacije kontaktiranjem člana obitelji te da se novac ne predaje nepoznatim osobama, napominjući da liječnici i bolnice ne traže novac na takav način.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
