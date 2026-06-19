Gradsko poduzeće na meti prevare! Rijeka sport ostala bez novaca, gradonačelnica otkrila detalje

Trgovačko društvo Rijeka sport, koje je u vlasništvu Grada Rijeke, materijalno je oštećena u računalnoj prevari prije nekoliko dana, potvrdila je to gradonačelnica Iva Rinčić, ali nije otkrila o kojem se iznosu radi jer traje istraga.

"Riječ je o prevari u kojoj je na službenom memorandumu tvrtke s kojom Rijeka sport surađuje, poslanom elektroničkom poštom, s potpisom i pečatom, poslan dopis o izmjeni IBAN-a tvrtke, s uputom da se uplata prema društvu izvrši na novi IBAN", pojasnila je Rinčić.

Nije poznato o kojoj je tvrtki riječ, no Rijeka sport je uplatio novac na navedeni broj računa, prenosi Novi list.

Gradonačelnica je dodala da nije riječ o klasičnoj računalnoj prevari jer su one često puno perfidnije.

Drugi slučaj u par dana

No, uvjerava da je značajni dio novca vraćen i da je o svemu obaviještena policija.

Kako se ovako što ne bi ponovilo, trgovačka i komunalna društva te pročelnici odjela gradske uprave dobili su upute o dodatnoj pažnji jer su se slične situacije već događale u drugim dijelovima Hrvatske.

Gradonačelnica Rijeke ističe da nije riječ o iznosu koji bi ugrozio poslovanje Rijeka sporta, zaduženog za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih i drugih objekata.

Inače, na meti prevare se našla i Požeško-slavonska županija, koja je prije nekoliko dana objavila da su ostali bez nekoliko tisuća eura nakon što je nepoznati počinitelj naveo županijske službenike preko e-maila da izvrše transakciju.

"Nepoznata osoba je prijevarom putem elektroničke pošte navela službenike Požeško-slavonske županije na izvršenje novčane transakcije. Odmah po otkrivanju nepravilnosti, u petak 12. lipnja 2026. godine, podnesena je kaznena prijava Policijskoj upravi požeško-slavonskoj", objavili su iz Županije.

Policija je pak izvijestila da traži prevaranta koji je oštetio županiju.