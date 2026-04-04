Pronađena lubanja ispod Mosta mladosti u Zagrebu!

Zagrebačka policija u subotu oko 11:50 sati zaprimila je dojavu da su ispod Mosta mladosti u rijeci Savi u Zagrebu pronađene ljudske kosti, potvrdili su iz PU Zagrebačke za net.hr.

"Kriminalističko istraživanje je u tijeku" kratko su popodne poručili iz policije za net.hr.

Naknadno je objavljeno da je lubanja izložbeni primjerak koja je najvjerojatnije ukradena iz još nepoznate zdravstvene ustanove. Utvrđeno je to tijekom poslijepodnevnih sati i potvrđeno za RTL Danas.

