Policija potvrdila: Lubanja je izložbeni primjerak, ovo je mjesto gdje je pronađena

Ranije je u objavljeno da su u rijeci Savi kod Mosta mladosti u subotu ujutro pronađene su ljudske kosti, a zagrebačka policija utvrđuje sve okolnosti događaja.

PU zagrebačka je kratko potvrdila kako su kosti pronađene oko 11,50 sati kod Mosta mladosti, u rijeci Savi, te sada utvrđuju sve okolnosti događaja, a druge detalje iz policije za sada nisu htjeli komentirati.

Jutarnji list je pisao da su maloljetne osobe u vodi uz obalu pronašle plastičnu vrećicu u kojoj je bio veći kamen, ali i lubanja te da je po dovršetku očevida lubanja prevezena na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku kako bi se obdukcijom pokušao utvrditi uzrok smrti i identitet osobe.

RTL Danas doznaje da je ispod Mosta Mladosti u Savi pronađen zapravo izložbeni primjerak lubanje koja je najvjerojatnije ukradena iz još nepoznate zdravstvene ustanove. Utvrđeno je to tijekom poslijepodnevnih sati i potvrđeno nam je prije nekoliko trenutaka iz policije.