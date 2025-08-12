Prijetio pištoljem i bombom: Poslan odred specijalaca

Odred Specijalne policije poslan je jutros na Brač u Supetar nakon što je uočen muškarca s pištoljem.

Kako piše Dalmatinski portal taj muškarac je tražio drugog s kojim je imao neraščišćene račune. Kada se vratio u kuću, zaključao se i zaprijetio da će aktivirati ručnu bombu.

Specijalci su ga ubrzo uhitili te se ispostavilo da je ručna bomba prava, a pištolj air soft.