DRAMA NA BRAČU /

Prijetio pištoljem i bombom: Poslan odred specijalaca

Prijetio pištoljem i bombom: Poslan odred specijalaca
Foto: Ivo Cagalj/pixsell

U tijeku je kriminalističko istraživanje

12.8.2025.
13:09
danas.hr
Ivo Cagalj/pixsell
Odred Specijalne policije poslan je jutros na Brač u Supetar nakon što je uočen muškarca s pištoljem.

Kako piše Dalmatinski portal taj muškarac je tražio drugog s kojim je imao neraščišćene račune. Kada se vratio u kuću, zaključao se i zaprijetio da će aktivirati ručnu bombu. 

Specijalci su ga ubrzo uhitili te se ispostavilo da je ručna bomba prava, a pištolj air soft. 

BračSupetarPištoljPrijetnja
