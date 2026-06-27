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Maloljetnik u Zagrebu brutalno pretukao vršnjaka: Policija ga uhitila

Maloljetnik u Zagrebu brutalno pretukao vršnjaka: Policija ga uhitila
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Foto: ilustracija: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Istragom je utvrđeno da je napadnuti maloljetnik je ozlijeđen te da mu je liječnička pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb

27.6.2026.
23:20
Hina
ilustracija: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Zagrebačka policija prijavila je maloljetnika koji je prošlog četvrtka oko 21.45 sati na Bolničkoj cesti u Susedgradu pretukao drugog maloljetnika.

Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka (PUZ), policija je dobila dojavu o događaju putem aplikacije e-opažaj u kojoj se u prilogu nalazio i video snimak u kojem maloljetnik šakama i nogama udara drugog maloljetnika.

PUZ navodi da su u žurno postupanje i provedeno kriminalističko istraživanje bile obuhvaćene sve dokazne radnje, uključujući analizu dostavljenog video zapisa, prikupljanje obavijesti, identifikaciju i ispitivanje osoba koje bi mogle imati saznanja o događaju.

Ujedno, zagrebačka policija poduzela je sve potrebne mjere s ciljem utvrđivanja identiteta sudionika te rasvjetljavanja okolnosti konkretnog slučaja, što je rezultiralo potvrdom da se navedeno dogodilo na području Susedgrada, na Bolničkoj cesti i pronalaskom maloljetnika koji se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenog djela. Uhićen je i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

Također je utvrđeno i potvrđeno da je u samom događaju oštećeni maloljetnik ozlijeđen i da mu je liječnička pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb, gdje su utvrdili lakše ozlijede. 

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni maloljetnik počinio kaznena djela nasilničkog ponašanja i tjelesne ozljede na štetu drugog maloljetnika, nakon čega je predan pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu za mladež u Zagrebu.

PolicijaMaloljetnikNasiljeTuča
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