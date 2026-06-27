Strava na malonogometnom turniru: Muškarcu slomili lubanju, liječnici mu se borili za život

Nakon sukoba na tribinama malonogometnog turnira na splitskim Brdima, 34-godišnji muškarac završio je s frakturom lubanje i ozljedama opasnima po život, dok je 25-godišnji Splićanin priveden pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu za nanošenje teške tjelesne ozljede, piše Slobodna Dalmacija

Incident se dogodio prije dva dana, oko 22 sata. Prema dosad utvrđenom, sukob je izbio na tribinama, a završio ispod gledališta.

Slobodna Dalmacija je u posjedu videosnimke na kojoj se vidi kako 34-godišnjak pada unatrag i snažno glavom udara o tlo.

Na snimci se ne vidi sam trenutak fizičkog kontakta, no neposredno prije pada uočava se trzaj tijela koji upućuje na naguravanje. Upravo su iskazi svjedoka, prema svemu sudeći, bili ključni za rekonstrukciju događaja te su išli na teret uhićenom 25-godišnjaku.

Već iz prvog policijskog priopćenja, objavljenog u petak ujutro, bilo je jasno da ozljeđivanje nije posljedica nesretnog slučaja.

"U četvrtak oko 22 sata, na području Brda djelatnici Hitne medicinske pomoći pružili su liječničku pomoć 34-godišnjaku, nakon čega je prevezen u KBC Split radi daljnje medicinske obrade. Prema do sada prikupljenim informacijama, tijekom odigravanja malonogometnog turnira na tribinama je došlo do sukoba i naguravanja, kojom prilikom je jedan muškarac pao i ozlijeđen je. Jedna osoba koja se dovodi u vezu s događajem uhićena je te je nad njom provedeno kriminalističko istraživanje. Na mjestu događaja obavljen je očevid, a kriminalističko istraživanje je nastavljeno", izvijestila je tada policija.

Liječnici su u bolnici utvrdili da je 34-godišnjak zadobio frakturu lubanje zbog čega su se borili za njegov život.

U subotu je glasnogovornica Policijske uprave splitsko-dalmatinske Antonela Lolić potvrdila da je ozlijeđeni i dalje pod liječničkim nadzorom, ali da su stigle ohrabrujuće vijesti.

"Bio je u teškom stanju, ali mu se stanje stabiliziralo i zasad nije u smrtnoj opasnosti", rekla je Lolić.

Daljnji tijek kaznenog postupka protiv 25-godišnjaka ovisit će i o konačnoj kvalifikaciji ozljeda te zdravstvenom ishodu 34-godišnjeg muškarca.